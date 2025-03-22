Загарбники вночі обстріляли мирні міста України, неспокійно було і на території країни-агресорки (фото, відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. В ніч на суботу, 22 березня, російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

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Невдовзі після повімлення мер Києва Віталій Кличко написав у соціальній мережі, що на лівому березі столиці працює протиповітряна оборона.

Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях України через атаку ударних безпілотників рф. Зокрема, вибухи пролунали на Черкaщині, Київщині, Хaркiвщині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

«Київ: внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Пожежа сталася у Подільському районі на 3 поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м. Постраждалих немає», — повідомили в ДСНС України.

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Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин (з 21:23 до 00:52).

«На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА. 36 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Неспокійною ніч видалася і в Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, четверо постраждали.

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«Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану на площі 70 кв. м, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 кв.м. Зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстренні служби міста. Залучені 63 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС», — повідомили в ДСНС України.

Як повідомив Telegram-канал «ASTRA», внаслідок атаки по Запоріжжю загинули чоловік та його чотирнадцятирічна донька. Кількість поранених зросла до дев’яти, серед них дев’ятимісячна дитина.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від вечора під ворожим ударом були два райони Дніпропетровщини.

«На Синельниківщині потерпали Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники. Постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. На Нікопольщині окупанти атакували райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ „Град“, важкої артилерії, спрямовували БпЛА. Понівечені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах області.

«Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці. 214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку. 140 артобстрілів завдано по території Степногірська, Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про атаку безпілотників у росії.

Як повідомив Telegram-канал «ASTRA», безпілотник влучив у будівлю у Ростові-на-Дону. Там стався вибух. Двох людей ушпиталили.

Як повідомляє Telegram-канал «SHOT», у Ростові в багатоповерхівці пошкодження отримали фасад та 6 квартир. Вибиті шибки та рами на декількох поверхах. Двоє поранених ушпиталено. У Сальську Ростовської області через падіння безпілотника вибито скло в магазині, художній галереї та багатоквартирному будинку.

Як писали «ФАКТИ», днями дві лікарні було пошкоджено на Сумщині внаслідок масованої атаки дронів.

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