Знаменитий боксер-мільйонер покликав заміж чарівну віцечемпіонку Олімпійських ігор (фото, відео)

Американський боксер і шоумен Джейк Пол, який переміг легендарного Майка Тайсона, зробив пропозицію руки та серця чарівній голландській ковзанярці, віцечемпіонці Олімпійських ігор та шестиразовій чемпіонці світу Ютті Леєрдам.

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Заручини, схоже, відбулися в Пуерто-Ріко, де живе боксер-мільйонер. Весь у білому Джейк зробив пропозицію коханій під захід сонця, на тлі мальовничого пейзажу. Ютта, яка була одягнена в тон із нареченим, стрибала від щастя і демонструвала обручку з величезним діамантом.

«Ми заручені. Не можемо дочекатися, щоб провести вічність разом», — повідомила пара у спільній публікації в соцмережах.

До речі, 28-річний Джейк, у якого 28,6 млн підписників у Instagram, та 26-річна Ютта (у неї — 5 мільйонів) познайомилися у соцмережах і зустрічаються з 2023 року.

Додамо, що Пол наприкінці 2022-го розлучився зі своєю дівчиною Джулією Роуз, а Леєрдам ще раніше порвала з олімпійським чемпіоном, ковзанярем Куном Вервейєм після п'яти років стосунків.

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Фото Instagram

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