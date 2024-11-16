У ніч на суботу, 16 листопада, у присутності понад 70 тисяч уболівальників на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні (США) відбувся боксерський поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі 58-річним Майком Тайсоном (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 7 поразок) та 27-річним шоуменом Джейком Полом (11 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка), який на дуелі поглядів отримав від легенди боксу ляпаса.

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Далеко не найвидовищніший 8-раундовий бій (кожен раунд — по 2 хвилини) закінчився перемогою ютубера-мільйонера одноголосним рішенням суддів — 80:72, 79:73, 79:73.

За підрахунками Compubox, Пол за 16 хвилин бою завдав 278 ударів, серед яких 78 були точними. Своєю чергою, Тайсон викинув лише 97 ударів, з яких мети досягли 18.

До речі, далеко не всі профі поспішають привітати Пола з перемогою над легендою боксу.

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«Ми всі винні в тому, що сталося із цією людиною. Ми всі говоримо про це та дивимося. Ми повинні зупинити цього дурня. Не підтримуйте його, поки він не битиметься з кимось здоровим, а не з дідусем. Будь-які справжні боксери, які допомагають Полу, мають подивитися на себе. Це просто сумно», — заявив ексчемпіон світу Тоні Белью.

«Придурку, який розділив ринг із Майком: ти повний придурок, і ти не виконав свою роботу, гівнюк», — сказав чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.

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«Я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття, тренуватися так довго і викинути лише 97 ударів за весь бій — це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав», — своєю чергою, зазначив чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд.

Сам же Джейк Пол, схоже, не збирається зупинятися. Він уже висловився про можливий поєдинок із володарем титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. «Я потрібний Канело. Я навіть не викликатиму його. Він знає, що хоче отримати гонорар і знає, де є гроші», — сказав американець.

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Нагадаємо, що Джейк Пол отримає за бій 40 мільйонів доларів, а Майк Тайсон — вдвічі менше.

До речі, популярний канадський репер Дрейк вкотре «зарядив» величезні гроші і знову поставив у боксі «не на того». Цього разу не зіграла ставка 365 тисяч доларів на перемогу Майка Тайсона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол брутально нокаутував заміну Майку Тайсону.

Фото X DAZN Boxing

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