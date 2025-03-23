41.19 / 41.73 44.71 / 45.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Онлайн-сервіси «Укрзалізниці» вийшли з ладу: продавати білети пасажирам тимчасово дозволили начальникам поїздів

10:26 23 березня 2025
«Укрзалізниця» попередила про збій в роботі ІТ-сервісов. Фото з відкритих джерел

Наприкінці минулого року українські державні реєстри зазнали масштабної кібератаки — їхню роботу довелося тривалий час відновлювати. А наразі про технічний збій в IT системі повідомляє «Укрзалізниця».

Так, в компанії попередили, що не працюють онлайн сервіси. Наразі причину збою не озвучують.

Так, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

У зв'язку з цим «УЗ» посилює додатковими працівникам ранкові зміни залізничних кас на вокзалах. Для зв'язку з компанією людям радять використовувати сторінки компанії у соцмережах.

РЕКЛАМА

«Максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках. Якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат», — радять в «УЗ».

Під час відновлювальних робіт тимчасово відкривають продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Вони будуть доступними з 10:00 до моменту відновлення систем.

Раніше фахівці розповідали, що потрібно зробити, якщо хакери проникли у ваш акаунт у Telegram.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

10

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закарпатська сіль

Директор Тереблянського родовища втік до Німеччини, залишивши підприємство у кризі, — ЗМІ

Карта «Колісниця». Фото mystictarot.com.ua/

Ракам — «Колісниця» і рух вперед, а Стрільцям — «Шістка Жезлів» і смак перемоги: Таро-прогноз на 23 березня

Котлети з картоплею

Котлети з картоплею: такої смакоти ви ще не куштували

Полонений північнокореєць

Справи геть кепські: у США назвали втрати рф і КНДР в Курській області

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту