Онлайн-сервіси «Укрзалізниці» вийшли з ладу: продавати білети пасажирам тимчасово дозволили начальникам поїздів

Наприкінці минулого року українські державні реєстри зазнали масштабної кібератаки — їхню роботу довелося тривалий час відновлювати. А наразі про технічний збій в IT системі повідомляє «Укрзалізниця».

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Так, в компанії попередили, що не працюють онлайн сервіси. Наразі причину збою не озвучують.

Так, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

У зв'язку з цим «УЗ» посилює додатковими працівникам ранкові зміни залізничних кас на вокзалах. Для зв'язку з компанією людям радять використовувати сторінки компанії у соцмережах.

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«Максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках. Якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат», — радять в «УЗ».

Під час відновлювальних робіт тимчасово відкривають продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Вони будуть доступними з 10:00 до моменту відновлення систем.

Раніше фахівці розповідали, що потрібно зробити, якщо хакери проникли у ваш акаунт у Telegram.

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Фото з відкритих джерел

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