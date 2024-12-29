Обережно, вас зламали: що потрібно зробити, якщо хакери проникли у ваш аккаунт у Telegram

В Україні останнім часом активізувались шахраї. Шахраї часто зламують акаунти українців у соціальних мережах чи месенджерах для того, щоб здійснювати свою протиправну діяльність. Фахівці розповіли, що робити, якщо було зламано акаунт у популярному українському месенджері Telegram, пише itechua.com.

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Якщо є підозри, що хтось інший увійшов в акаунт, то потрібно завершити всі сеанси через налаштування, а потім включити двофакторну авторизацію. Ще краще змінити пароль на складний і оновити пошту для відновлення доступу. Це дозволить не переживати, що до акаунта може хтось ще отримати доступ.

Якщо доступ до акаунта зовсім заблокували, варто спробувати зайти з іншого пристрою. Якщо і це не допомогло, Telegram може надіслати код на електронну пошту, щоб відновити доступ.

Після відновлення акаунту, увімкніть двофакторну авторизацію, щоб більше ніхто не зміг увійти. Якщо відновити акаунт не вдалося або він більше не потрібен, то можна просто видалити Telegram, щоб дані були в безпеці.

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Як писали «ФАКТИ», раніше українців попередили про «танцювальну» аферу у Телеграмі.

Фото ілюстративне: intent.press

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