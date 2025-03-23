У рф намагаються зберегти завісу невідання й ухиляються від відповіді, чи хочуть перемир’я. А відмову від ударів по українській енергетичній інфраструктурі, про що домовилися Трамп і путін, піднесли як велику поступку. Про це заявив голова Центру політичних досліджень «Доктрина» В’ячеслав Божко.

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«Вони роблять все так, аби не сказати США, що ніхто не збирається переходити до якихось мирних рішень, навіть тих, котрі можуть розпочатися тільки з перемир’я на землі, у морі та в повітрі, — каже В’ячеслав Божко. — У рф кажуть про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Але ми майже в середині весни, уже це не матиме такого серйозного значення».

За словами експерта, повноцінне справжнє перемир’я — у першу чергу на землі, на фронті. Це артилерія, танки.

«А без цього все інше — лише косметичні штрихи. Повітря і море — це просто цікава добавка. Історія про КАБи, які росія дуже активно використовує на лінії фронту і по прикордонних, прифронтових українських містах. Вона не зможе від цього відмовитися. А відмова від ударів по енергетичних об’єктах вигідна ворогу, бо тоді Україна не завдаватиме ударів по російських НПЗ», — вважає експерт.

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Раніше президент Зеленський заявив, що «одних лише обіцянок путіна припинити удари по енергетиці мало. Необхідно, щоб був контроль».



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