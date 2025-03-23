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Україна

У рф відмову від ударів по українській енергетичній інфраструктурі піднесли як велику поступку — експерт

15:21 23 березня 2025
удари по українській енергетичній інфраструктурі

У рф намагаються зберегти завісу невідання й ухиляються від відповіді, чи хочуть перемир’я. А відмову від ударів по українській енергетичній інфраструктурі, про що домовилися Трамп і путін, піднесли як велику поступку. Про це заявив голова Центру політичних досліджень «Доктрина» В’ячеслав Божко.

«Вони роблять все так, аби не сказати США, що ніхто не збирається переходити до якихось мирних рішень, навіть тих, котрі можуть розпочатися тільки з перемир’я на землі, у морі та в повітрі, — каже В’ячеслав Божко. — У рф кажуть про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Але ми майже в середині весни, уже це не матиме такого серйозного значення».

За словами експерта, повноцінне справжнє перемир’я — у першу чергу на землі, на фронті. Це артилерія, танки.

«А без цього все інше — лише косметичні штрихи. Повітря і море — це просто цікава добавка. Історія про КАБи, які росія дуже активно використовує на лінії фронту і по прикордонних, прифронтових українських містах. Вона не зможе від цього відмовитися. А відмова від ударів по енергетичних об’єктах вигідна ворогу, бо тоді Україна не завдаватиме ударів по російських НПЗ», — вважає експерт.

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Раніше президент Зеленський заявив, що «одних лише обіцянок путіна припинити удари по енергетиці мало. Необхідно, щоб був контроль».

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