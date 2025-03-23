Лихачі на дорогах знайшли спосіб обдурити камери автофіксації порушень: у Раді готують відповідь

Деякі водії в Україні не лише порушують правила дорожнього руху, але й винайшли спосіб «знешкоджувати» систему контролю швидкості. Для цього вони різко знижують швидкість перед камерами і знову збільшують після проїзду.

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Тому в МВС спільно з депутатами готують законодавчі пропозиції, аби внести зміни до процедур контроль швидкісного режиму, пише Автотема.

Запропонована ними система передбачає вимірювання середньої швидкості транспортного засобу між двома пунктами спостереження. Якщо середня швидкість перевищує норму, автоматична система рахуватиме це як порушення, що унеможливить маніпуляції з гальмуванням перед камерами.

Водночас перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив в соцмережі, що з 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.

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«Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів», — додав він.



Довідково: наразі в Україні функціонує близько 70 тисяч камер відеоспостереження, проте вони працюють без єдиного встановленого стандарту, що, на думку правоохоронців, знижує їх ефективність у протидії правопорушенням.

Також відзначимо, що раніше юристи назвали найбільш типові помилки водіїв під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху.

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