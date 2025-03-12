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Водіїв штрафуватимуть по-новому: чого чекати у недалекому майбутньому

19:12 12 березня 2025
Штрафи за порушення правил дорожнього руху стягуватимуть на місці

Україна — дивовижна країна, в якій водій може отримати штраф за те, що віддає права у руки патрульним, або за те, що занадто енергійно «вискакує» з авто, що може визвати підозру у правоохоронців.

Крім того, системи оплати штрафів постійно «вдосконалюються» (змінюються), тому іноді важко бути в курсі всіх змін. Про одне з таких близьких «нововведень» розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час презентації соціального проєкту «Від поваги до безпеки», пише «Автотема».

Суть «нововведення» — в тому, що водіям полегшать сплачування штрафів за порушення правил дорожнього руху. Все тепер буде робитись «на місці» — через QR-код (без використання застарілих терміналів).

За словами Білошицького, поки що проєкт — у пілоті.

«Проте, дійсно, ми зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати штрафів «на місці», — додав він.

Згодом, вважає заступник начальника Департаменту, таку практику можна поширити також на більшу кількість екіпажів Патрульної поліції, адже такий спосіб оплати штрафів є «менш затратним».

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«Тому спільно з державним банком — „Ощадбанк“ (який впродовж усіх цих 10 років підтримував ці оплати „на місці“) зараз запускається вже новий вид — новітній засіб для оплати», — уточнив поліцейський.

Він повідомив, що пілотний проєкт вже було запущено у Чернівецькій та Вінницькій областях. Досвід цих регіонів показав, що система працює «доцільно, ефективно, швидко та мобільно».

«І наразі в планах — розповсюдити на всю територію України. Першим містом, яке буде вже повною мірою це використовувати, стане місто Київ. І незабаром ми оголосимо про те, що вже повністю замінено всі термінали оплати в місті Києві. В усіх патрульних екіпажах», — підсумував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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Нагадаємо, раніше юристи назвали типові помилки водіїв під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху.

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