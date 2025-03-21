Справи геть кепські: у США назвали втрати рф і КНДР в Курській області

Українські військові в Курській області успішно нищать озброєння Північної Кореї за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження одразу трьох «диво-гаубиць» M1989.

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Екіпаж безпілотника передав координати гаубиць на сусідню українську батарею, очевидно, оснащену високомобільними артилерійськими ракетними системами. Колісні HIMARS, близько 40 з яких Україна отримала зі запасів США, запустили принаймні одну ракету M30, яка вибухнула над межею дерев, розкидавши сотні суббоєприпасів розміром з гранати, які посипалися на M1989 та їхні екіпажі, пише Forbes.

Пхеньян передав москві сотні машин. Не лише M1989, а й протитанкові ракетні засоби, ракетні установки та засоби ППО. До атаки українські безпілотники та артилерія вже знищили принаймні одну гармату M1989 «Коксан», а також декілька самохідних протитанкових комплексів «Булсае-4».

У лютому російський підрозділ безпілотників — Центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» — розпочав хвилю атак на головну лінію постачання, що підтримувала український гарнізон у місті Суджа. Під час відступу українські безпілотники та артилерія продовжували бомбардувати російські та північнокорейські сили в Курській області.

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Курщина стала пірровою перемогою росіян і північнокорейців. Вони зазнали величезних втрат особового складу та втратили сотні машин, витісняючи українців.

Але Північна Корея має значні резерви військ і обладнання, включаючи потенційно сотні додаткових M1989. І підтримка Пхеньяном військових зусиль москви не слабшає, незважаючи на високі втрати людей і техніки.

Цього не можна сказати про підтримку США військових зусиль України під час дедалі більшої прихильності до росії адміністрації президента Дональда Трампа. Білий дім наполягав на тому, що президент України Володимир Зеленський має погодитися на умови припинення вогню, які сприяють росії та по суті легітимізують російську окупацію великої частини української землі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що британський аналітик Майкл Кларк попереджає, що Дональд Трамп може домовитися з путіним за рахунок України. Але на думку президента Фінляндії, Україна перебуває у кращому становищі, ніж здається.

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