Як легко видалити пляму від фарби для волосся підручними засобами: «жіночі» лайфхакі

Фарбування волосся для багатьох українок є такою ж звичною справою, як готування їжі, або ж шопінг. Проте перед деякими з початківців у цій справі постають проблеми, пов’зані з появою плям від фарби на шкірі чи одязі.

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На допомогу приходять численні лайфхаки, які публікуються у виданнях для жінок.

Частину з цих порад зібрав ресурс woman24.

Видалення плям на шкірі

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Як використовувати розчин з рідкого мила або шампуню (він буде ефективним, якщо пляма від фарби не встигла засохнути).

У невелику миску налийте води, додайте кілька крапель засобу, змочіть у ньому ватний диск, нанесіть на шкіру і потріть забруднене місце.

Як використовувати олію

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Візьміть косметичну або звичайну рослинну олію і рясно нанесіть на шкіру. Через 15 хвилин вона буде повністю чиста.

Як використовувати харчову соду

З соди необхідно зробити м’яку пасту шляхом змішування її з водою до отримання кашки. Її слід нанести на диск і потерти проблемне місце, після чого змити проточною водою.

Як позбутися від плям від фарби для волосся, що в’їлися

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Щоб позбутися плям, які вже сильно в’їлися в шкіру, спробуйте… кефір. Для цього його спочатку потрібно буде трохи підігріти, після чого нанести на шкіру, залишивши на пів години. Після цього — промити теплою водою.

Щільний шар зубної пасти також допоможе позбутися плями від фарби. Потрібно нанести пасту на шкіру і залишити, поки вона повністю не висохне, після чого слід все змити. Щоб після пасти не було лущення, необхідно змастити шкіру кремом.

Також можна обробити забруднену ділянку шкіри перекисом водню, залишивши на п’ять хвилин. Цього буде достатньо для того, щоб фарба трохи розм’якла, після чого все змивається водою.

Як відіпрати фарбу для волосся з одягу

Оцет

Для обробки плями речовина наноситься на ватний диск. Через пів години після відтирання річ можна прати. Але такий спосіб не підійде для делікатних речей.

Перекис водню і аміак

Засоби змішуються в однакових пропорціях, після чого наносяться на плями на пів години.

Рідина для зняття лаку

Вата рясно змочується засобом і прикладається до плями на годину.

Засіб для миття посуду

Його можна рясно налити прямо на пляму або ж замочити на годину річ у воді з додаванням миючого засобу.

Складні плями

Якщо фарба вже сильно в’їлася в одяг, можна спробувати використати бензин або розчинник (особливо ефективно такий лайф-хак працює на джинсовій тканині).

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