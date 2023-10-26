«Перед тим, як змивати фарбу, збризніть голову водою»: як якісно пофарбувати волосся в домашніх умовах

Послуги салону можуть коштувати дорого, тому бажання заощадити свої гроші та взяти пензлик для самостійного фарбування волосся цілком зрозуміле. Існує багато факторів, які потрібно враховувати, коли ви фарбуєте волосся самі: вибір правильного відтінку (і його правильне нанесення), розміщення кольору в потрібних місцях, використання правильних інструментів для роботи. Не кажучи вже про догляд за волоссям, пише allure.com.

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Звісно, жінка, що посміхається на фото на коробці з фарбою, має гарний вигляд, проте колір її волосся — це фантазія. «Колір завжди виходить світлішим, ніж волосся моделі на упаковці, — каже колористка Дана Іонато з нью-йоркського салону Sally Hershberger Downtown. — Перманентні барвники для домашнього використання дуже сильні — сильніші, ніж ті, що ми використовуємо в салоні. Тому вони роблять колір світлішим, ніж ви бачите на упаковці».

Подивіться краще на маленький зразок, розміщений на верхній частині коробки, він краще показує, як цей відтінок насправді виглядатиме на вашому волоссі.

Знайте, коли потрібно зробити світліше або темніше. Правило таке: для перманентної фарби обирайте трохи темніший колір, ніж ви хочете, через сильний проявник, каже Дана Іонато. З напівперманентним барвником, однак, схиляйтеся в бік світлішого кольору, якого ви хочете досягти. Напівстійкі формули не мають проявника, а це означає, що вони стають дедалі темнішими, що довше ви тримаєте їх на волоссі. Безпечніше з самого початку обирати трохи світліший колір.

Якщо ваше волосся довше за плечі або до плечей та дуже густе, використовуйте дві коробки фарби одного відтінку, щоб забезпечити повне покриття. Тільки обов'язково змішуйте фарби у скляній або пластиковій мисці, бо металева миска окислить фарбу й призведе до зміни кольору.

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Текстура волосся має таке ж значення при фарбуванні, як і при стрижці. Густе або кучеряве волосся швидше вбирає колір, і коли ви фарбуєте його, воно набуває холоднішого відтінку, тому буде виглядати попелястим або злегка синюватим. Тонке та середнє волосся не так легко вбирає колір, і коли ви додасте фарбу, воно стане трохи теплішим, тобто матиме рудий, червоний або мідний відтінок. Якщо у вас кучеряве волосся, оберіть теплий колір (золотистий, мідний, бронзовий), але трохи світліший за ваш натуральний колір волосся; якщо у вас тонке й пряме волосся, обирайте холодніші відтінки (шампань, бежевий), які трохи темніші за ваш натуральний колір.

«Якщо ви просто фарбуєте коріння, я б радила нанести кокосову олію або маску з кондиціонером на середину й кінчики волосся, щоб зберегти його легкість і об'єм, — каже колористка з Нью-Йорка Рейчел Бодт. — Фарба, що стікатиме при ополіскуванні коренів, може забарвити решту волосся, тому варто створити бар'єр з кокосової олії, щоб фарба не просочувалася на решту волосся. Раджу також наносити вазелін навколо лінії росту волосся, щоб запобігти забрудненню шкіри голови».

Якщо у вас є сива смужка вздовж лінії росту волосся, придбайте напівстійку фарбу та пофарбуйте тільки цю ділянку. Якщо ваші кінчики дуже сухі, а ви фарбуєте всю голову, не наносьте фарбу на кінчики. Замість цього за три хвилини до змивання фарби додайте кілька крапель шампуню у фарбу, що залишилася у флаконі. Збовтайте та нанесіть суміш на кінчики волосся. Це розбавить фарбу, але все одно додасть трохи кольору та блиску.

Перед тим, як змивати фарбу, збризніть голову водою та кілька секунд помніть волосся руками. Це емульгує барвник і розподіляє його по всьому волоссю, щоб у вас не залишилося жодних непофарбованих ліній чи смуг. Якщо ви пропустите етап нанесення кондиціонера, кутикула залишиться відкритою, і колір продовжить працювати. Тому не дивуйтеся, якщо в результаті ви отримаєте набагато темніше волосся, ніж хотіли. Не викидайте кондиціонер з набору, а якщо викинули, обов'язково використовуйте «глибокий» кондиціонер під душем після того, як змиєте фарбу.

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