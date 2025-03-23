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Події

Передбачають теракт: вибух пролунав у відділі поліції на Одещині, загинула жінка

19:09 23 березня 2025
Біля відділку поліції. Ілюстративне фото МВС

На Одещині стався вибух у відділенні поліції міста Біляївка.

За офіційними даними, загинула жінка (їй відірвало ноги), у будівлі вилетіли вікна.

«Внаслідок пригоди загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються» , — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Вже відомо про трьох постраждалих співробітників поліції.

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У пабликах пишуть, що жінка зайшла у будівлю із якимось пакетом.

«Попередньо дистанційний підрив із рашки, — поки це основна версія» , — пишуть місцеві журналісти, публікуючи відео з місця подій.

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Раніше «ФАКТИ» неодноразово писали про подібні теракти, скоєні на замовлення спецслужб росії, які не гребують навіть вербуванням дітей.

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