Передбачають теракт: вибух пролунав у відділі поліції на Одещині, загинула жінка
На Одещині стався вибух у відділенні поліції міста Біляївка.
За офіційними даними, загинула жінка (їй відірвало ноги), у будівлі вилетіли вікна.
«Внаслідок пригоди загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються» , — йдеться в офіційному повідомленні поліції.
Вже відомо про трьох постраждалих співробітників поліції.
У пабликах пишуть, що жінка зайшла у будівлю із якимось пакетом.
«Попередньо дистанційний підрив із рашки, — поки це основна версія» , — пишуть місцеві журналісти, публікуючи відео з місця подій.
Раніше «ФАКТИ» неодноразово писали про подібні теракти, скоєні на замовлення спецслужб росії, які не гребують навіть вербуванням дітей.130
Читайте нас у Facebook