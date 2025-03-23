Передбачають теракт: вибух пролунав у відділі поліції на Одещині, загинула жінка

На Одещині стався вибух у відділенні поліції міста Біляївка.

За офіційними даними, загинула жінка (їй відірвало ноги), у будівлі вилетіли вікна.

ВІДЕО ДНЯ

«Внаслідок пригоди загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються» , — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Вже відомо про трьох постраждалих співробітників поліції.

РЕКЛАМА

У пабликах пишуть, що жінка зайшла у будівлю із якимось пакетом.

«Попередньо дистанційний підрив із рашки, — поки це основна версія» , — пишуть місцеві журналісти, публікуючи відео з місця подій.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» неодноразово писали про подібні теракти, скоєні на замовлення спецслужб росії, які не гребують навіть вербуванням дітей.

130

Читайте нас у Facebook