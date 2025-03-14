ФСБ завербувала та підірвала 15-річного хлопця, що готував теракт на Харківщині (фото)

Днями в Івано-Франківську пролунали два вибухи, один з яких забрав життя неповнолітнього хлопця, а інший з важкими травмами був шпиталізований. Спецслужба з'ясувала, що росіяни завербували місцевих мешканців та доручили їм влаштувати теракт, дистанційно підірвавши СВП, який переносили хлопці.

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На Харківщині стався подібний випадок — там загинув 15-річний підліток, повідомили в Службі безпеки України.

Теракт стався в регіоні на початку лютого 2025 року — саморобний вибуховий пристрій спрацював біля військової частини Нацгвардії, куди підліток, вдаючи з себе кур'єра, приніс посилку для військовослужбовця. Під час вибуху обидва вони загинули.

А наразі СБУ затримала 26-річну безробітну харків'янку, яка виготовила цей вибуховий пристрій.

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СВП виготовила безробітна з Харкова. Фото СБУ

«Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей». Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії. Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП і ліквідували свого агента як «зайвого свідка», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні зловмисниці, правоохоронці знайшли складові до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з рф.

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26-річна жінка виготовляла ще один вибуховий пристрій. Фото СБУ

Затриманій повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей); ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ вкорте закликали громадян не приставати на пропозиції спецслужби рф, яка почала використовувати нову тактику, свідомо підриваючи своїх агентів, у тому числі й використовуючи їх «в темну». Людей, яким пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, попереджають, що їх хочуть вбити.

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Про спроби вербування радять повідомляти у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

Раніше на Хмельниччині СБУ затримала завербованих росіянами громадян, які організували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Кам'янець-Подільському. Чоловіки «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі. Тоді кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото СБУ

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