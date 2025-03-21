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Шантажували «голими» фото: росіяни завербували 14-річну школярку вчинити теракт у Тернополі (фото)

11:11 21 березня 2025
Школярка готувала теракт за завданням росіян. Фото СБУ

Ворог продовжує вербувати для здійснення терактів українців, у тому числі й неповнолітніх. Так, на Київщині правоохоронці затримували 14-річних «підривників». А днями їхню однолітку викрили на співпраці з росіянами й у Тернополі.

Як повідомляють в СБУ, спецслужба разом з Нацполіцією затримали 14-річну школярку, яку рашисти змусили вчинити теракт у Тернополі, погрожуючи розповсюжити у Мережі її «відверті» фотографії. До цього представники ворожої спецслужби отримали доступ до телефона дівчинки, «зламавши» гаджет. Раніше її «помітили» під час пошуку «швидких заробітків» в ТГ-каналах.

Школярку планували підірвати разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

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«Школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч», — йдеться у повідомленні.

Росіяни шантажували 14-річну дівчину і вона погодилася влаштувати теракт у Тернополі. Фото СБУ

Вибухівка мала спрацювати біля тернопільського відділку поліції. Фото СБУ

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Втім, вибухівку своєчасно виявили і знешкодили.

Школярці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Дівчинці, яка наразі перебуває під домашнім арештом, загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно в Івано-Франковську біля міського вокзалу пролунав вибух — спрацював СВП, який переносили двоє неповнолітніх хлопців. Один з них загинув, а інший отримав важкі поранення.

Фото СБУ

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