Минулі вихідні склалися досить вдало принаймні для п'яти знаків Зодіаку. Однак новий тиждень готує нові виклики, з якими варто ознайомитися одразу.

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Рекомендації астрологів на 24 березня публікує ТСН.

Овен

Вирішіть нарешті важливі питання, до яких ви так довго шукали підхід. Зараз люди найімовірніше погодяться з будь-яким вашим побажанням. Тому не ігноруйте щасливого шансу.

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Телець

Протягом дня потрібно буде багато встигнути, тож розплануйте свої дії. При цьому обов'язково врахуйте дрібні деталі — саме вони можуть стати перешкодою на шляху до вашої мети.

Близнюки

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На вас очікує початок важливої справи. Спочатку ваш задум може здаватися нездійсненним, але якщо не відступати від свого наміченого плану, наприкінці шляху ви отримаєте свою винагороду.

Рак

Сьогодні як ніколи важливо дослухатися до порад та зауважень старших і людей з досвідом. Якщо ви звернетеся до них з належною повагою, вони обов’язково поділяться своїм досвідом.

Лев

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Зірки обіцяють сприяння у здійсненні ділових та фінансових операцій. Укладені угоди обіцяють бути вдалими, а переговори з партнерами продемонструють їх прагнення знайти з вами спільну мову.

Діва

Пам’ятайте, що сьогодні успіх чекатиме лише на тих представників земного знака, хто працюватиме цілеспрямовано та наполегливо, не відволікаючись на сторонні події та порожні розмови.

Терези

Якщо вас довго мучило важливе питання, відповідь на нього ви можете отримати… уві сні. Головне правильно сформулювати запит своїй підсвідомості, а вранці — грамотно розшифрувати отримані знаки долі.

Скорпіон

День може видатися досить неспокійним і навіть нервовим. Тримайте себе в руках і дійте з усім професіоналізмом. Ваше керівництво обов’язково це оцінить. Інвестиція, зроблена сьогодні, буде прибутковою.

Стрілець

Будуючи плани на майбутнє, враховуйте всі фактори, які можуть завадити вам рухатися вперед. Якщо вони виявляться пізніше — можуть стати серйозною перешкодою на шляху до мети. Намагайтеся максимально задіяти свою здатність справляти враження на інших.

Козоріг

Вирушайте на зустріч з прекрасним — відвідання театру або мистецької виставки не тільки надихнуть вас на нові звершення, але й, можливо, підкажуть вихід зі складної ситуації. У спілкуванні виявляйте ввічливість — це обов’язково виправдається.

Водолій

Обираючи приорітети своєї роботи у понеділок, дослухайтеся виключно до свого внутрішнього голосу — сьогодні він буде більш точним, ніж чужі поради. Близькі люди можуть підказати вам нові джерела доходів.

Риби

У стосунках із коханою людиною назріває напруженість. Якщо ви зможете уникнути з'ясовування стосунків і будете продемонструвати свої справжні почуття, ситуація може врегулюватися сама.

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