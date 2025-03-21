Дивовижні події та море емоцій: вихідні дні 22 та 23 березня складуться вдало для п'яти знаків Зодіаку

Астрологи, які раніше розповіли, кому зі знаків Зодіаку успіх усміхнеться на тижні 17 — 23 березня, вважають, що наступні вихідні будуть яскравими, насиченими та повними несподіваних можливостей для представників деяких знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.

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Овен

На Овнів чекають дні, які можуть визначити подальший розвиток подій у їхньому житті. Вони отримають потужний заряд енергії, впевненість у собі та бажання рухатися вперед. Цей час підійде для нових починань. Головне — відкинути сумніви та сміливо йти назустріч можливостям.

Близнюки

Близнюків чекає час несподіваних відкриттів та доленосних зустрічей. Вони будуть центром уваги у будь-якій компанії. Не треба боятися проявляти ініціативу, оскільки прагнення новизни буде винагороджено.

Рак

Раків чекає море емоцій, романтики та натхнення. Вони зможуть легко знаходити спільну мову з оточуючими, а інтуїція працюватиме безпомилково. На роботі на них може очікувати несподіваний успіх.

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Терези

Терезів можуть чекати дивовижні події. За допомогою своєї природної дипломатичності вони зможуть налагодити стосунки з оточуючими та вирішити давні конфлікти. Для них важливо не боятися виходити за межі звичного.

Стрілець

Стрільців чекає час виконання бажань. Вони відчують неймовірний приплив енергії, який допоможе впоратися з будь-якими завданнями. Час підійде для подорожей, знайомств та навчання.

Як писали «ФАКТИ», раніше астролог Анжела Перл розповіла, кому з 17 по 23 березня слід бути обережнішим.

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