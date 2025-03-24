«Ульотний» салат у стилі Alina FooDee: майбутня матуся порадила закуску до м’яса чи риби

Відома блогерка Alina FooDee, яка свого часу пережила окупацію рідної Чернігівщини військами рашистів, готується стати мамою, але при цьому продовжує радувати шанувальників стравами своєї нової батьківщини — США.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у блозі на YouTube блогерка порадила приготувати дуже смачний, свіжий та хрумкий салат із капусти Коуслоу (Coleslaw).

«Цей популярний американський салат відмінно підійде до м'яса, риби або самостійної страви», — говорить блогерка.

А приготувати його простіше простого.

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

біла капуста — 500 г;

сіль — 0,5 ч.л.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

кріп.

Заправка:

сметана — 1 ст.л.

гірчиця у зернах — 1 ч.л.

майонез — 1 ст.л.

Приготування

РЕКЛАМА

Капусту нашинкуйте і добре помніть руками, моркву натріть на тертці для корейської моркви, цибулю поріжте «перами».

Ось і все. Залишається додати заправку і корисний вітамінний салат буде готовий.

«Також я раджу приготувати цей салат із кисло-солодкою заправкою. Я його просто обожнюю і можу їсти у величезних кількостях», — зізнається українка.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо й поради свекрухи Аліни з приготування смачного супу для всієї родини.

165

Читайте нас у Facebook