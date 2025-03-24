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«Ульотний» салат у стилі Alina FooDee: майбутня матуся порадила закуску до м’яса чи риби

10:55 24 березня 2025
Готовий вигляд страви. Фото — скріншот відео

Відома блогерка Alina FooDee, яка свого часу пережила окупацію рідної Чернігівщини військами рашистів, готується стати мамою, але при цьому продовжує радувати шанувальників стравами своєї нової батьківщини — США.

Так, у блозі на YouTube блогерка порадила приготувати дуже смачний, свіжий та хрумкий салат із капусти Коуслоу (Coleslaw).

«Цей популярний американський салат відмінно підійде до м'яса, риби або самостійної страви», — говорить блогерка.

А приготувати його простіше простого.

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Інгредієнти:

  • біла капуста — 500 г;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • кріп.

Заправка:

  • сметана — 1 ст.л.
  • гірчиця у зернах — 1 ч.л.
  • майонез — 1 ст.л.

Приготування

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Капусту нашинкуйте і добре помніть руками, моркву натріть на тертці для корейської моркви, цибулю поріжте «перами».

Ось і все. Залишається додати заправку і корисний вітамінний салат буде готовий.

«Також я раджу приготувати цей салат із кисло-солодкою заправкою. Я його просто обожнюю і можу їсти у величезних кількостях», — зізнається українка.

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Також нагадаємо й поради свекрухи Аліни з приготування смачного супу для всієї родини.

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