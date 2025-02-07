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Бюджетне бісквітне печиво за 15 хвилин: поради від Alina FooDee

9:54 8 лютого 2025
Готове печиво

Багато хто з господинь має власний рецепт солодкого печива, яке можна швидко спекти для несподіваних гостей. Якщо ж раптом у вас такої заготовки немає, у пригоді стане вам рецепт бісквітних смаколиків від популярної фудблогерки Alina FooDee. Адже для їх приготування достатньо 15 хвилин!

А знадобляться лише продукти, які точно є вашому розпорядженні, а саме яйця, борошно та цукор. При цьому, використавши також какао, ванільний цукор та цедру лимона, ви щоразу матимете інший смак печива.

І оскільки це випічка-сандвіч, її можна приготувати з будь-якою начинкою: варенням, густим джемом, мармеладом, згущеним молоком, шоколадом, нутелою і т.д.

Інгредієнти:

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  • яйце велике — 2 шт.
  • цукор — 60 г
  • сіль — щіпка
  • ванільний цукор — 10 г
  • цедра лимона для аромату (за бажанням)
  • борошно — 100 г.

Додатково (на вибір): варення, шоколад, нутела, згущене молоко.

Етапи приготування

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Основою для випічки є бісквітне тісто, яке готується традиційним способом — яйця збиваються з цукром до пишної піни, після чого туди поступово просійте борошно з розпушувачем (так печиво збереже свою повітряність).

Викладіть готове тісто в кондитерський мішок чи просто в поліетиленовий пакет з відрізаним кутом і відтисніть на деко (попередньо застелене пергаментом) кругле печиво однакового діаметру на певній відстані одне від одного.

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Випікайте 10−12 хвилин при 180 °C (355 °F) до рум'яності.

Випічку змастіть з плоского боку обраною начинкою і з’єднайте по два кружальця.

«Це неймовірно смачно! Те, що треба потрібно до чаю чи склянки молока», — коментує блогерка.

Погодьтесь, що таке печиво дуже нагадує смаколик з дитинства, а саме тістечка «Персики».

Фото youtube.com/

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