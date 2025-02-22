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Книга рецептів

Смачний суп від «свекрухи Alina FooDee»: добавки попросять і дорослі, і малі

19:14 22 лютого 2025
Рецепт м&#39;ясного супу із затиркою. Фото&nbsp;— скріншот

Alina FooDee, яку іноді називають «блогеркою з чарівним голосом», любить популяризувати рецепти смачної та швидкої в приготування їжі. Іноді вона з'являється на відео у супроводі жінки, яку поза очі прозвали «свекрухою Аліни».

Ось, до прикладу, один з таких моментів.

Але крім допомоги Аліні пані Алла (так звати блогерку) веде власний кулінарний канал, на якому ділиться рецептами своїх улюблених страв.

Так, сьогодні, 22 лютого, вона поділилася рецептом супу, який «стане вашим улюбленим, адже він смачний та поживний, та ще й з затиркою».

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Інгредієнти:

  • Вода — 2 л;
  • М’ясо — 250−300 г;
  • Картопля — 2−3 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля — ½ шт.;
  • Борошно — 150 г;
  • Яйце — 1 шт.

А як готувати корисний та поживний суп, пані Алла розповіла у відео.

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецетом супу-пюре зі шпитаном, який збереже вашу талію.

Фото — скріншот

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