Де і коли дивитись онлайн Україна U21 — Польща U21: розклад трансляцій та ставки букмекерів

У вівторок, 25 березня, молодіжна збірна України з футболу, яка дізналася суперників та календар матчів у фінальному турнірі Євро-2025, проведе на арені Bellis Deluxe Stadium у Белеку другий товариський поєдинок на зборі у Туреччині проти своїх однолітків із Польщі. Нагадаємо, що в першому спарингу підопічні іспанця Унаї Мельгоси зіграли внічию зі словенцями (1:1).

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У минулі роки «молодіжки» України та Польщі грали одна з одною 7 разів. Наша команда перемогла тричі, стільки ж зустрічей завершилися внічию та двічі успіх сприяв нашим географічним сусідам (різниця м'ячів — 15:12).

На цей раз букмекери бачать фаворитом поєдинку «жовто-синіх». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу збірної України приймає з коефіцієнтом 2,32, на нічию — 3,15, на виграш поляків — 3,00.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Польща U21 дивіться о 16:00 на медіасервісі MEGOGO, телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах. та YouTube-каналі УАФ .

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Товариський матч

24 березня (вівторок)

Україна U21 — Польща U21 16:00 MEGOGO, MEGOGO Спорт, YouTube-канал УАФ

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі Євро-2027.

Фото uaf.ua

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