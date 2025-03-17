«Бабуся перевернулася б у могилі»: батько Меган Маркл розкритикував її кулінарне шоу
На початку другого епізоду свого розкритикованого нового кулінарного шоу «З любов’ю, Меган» герцогиня Сассекська розповіла, як почалася її любов до приготування варення. Для неї це дійство сентиментальне, оскільки вона пов’язує його з виготовленням яблучного джему її бабусею, пише The Daily Mail.
Але, як пояснює Меган, збираючи ожину в саду особняка вартістю 14,5 мільйона доларів, який вона ділить із принцом Гаррі в Монтесіто: «Я думаю, мої діти тепер пов’язуватимуть це з тим, що повертаються додому зі школи та відчувають солодкий запах, який витає вдома, коли ви варите фрукти».
Своєю чергою 80-річний батько герцогині Томар Маркл, чия мати Доріс є «бабусею», яку Меган так люб’язно згадує у своєму новому серіалі Netflix, зізнався, що родичка, яка померла у 2011 році «перевернулася б у могилі від деяких останніх заяв її онуки».
Наприклад, в один момент шоу Меган виправляє свою подругу, актрису Мінді Калінг, за те, що вона назвала її «Меган Маркл».
У момент, який деякі глядачі назвали «болісним і грубим», Меган каже: «Це так смішно, що ти постійно кажеш «Меган Маркл», ти знаєш, що я тепер «Сассекс».
«Це наша родина. Наша маленька родина», — заявила тоді Маркл.
Томар Маркл, лауреат премії «Еммі», сказав The Mail on Sunday: «Моя мама дуже любила Меган, але вона була б дуже розчарована, почувши, що Меган більше не хоче використовувати прізвище Маркл. Моя мама пишалася тим, що вона Маркл. Я теж. У Меган ніколи не було проблем з прізвищем Маркл, поки вона не зустріла принца Гаррі. Тепер я повинен сказати: «Я тато Меган Сассекс».
Пан Маркл був відкинутий своєю донькою після двох серцевих нападів напередодні її весілля з принцом Гаррі у 2018 році.
«Я досі не знаю, чому вона мене кинула», — каже він, хоча вважає, що вона не може пробачити йому пропуск її важливого дня.
Пізніше вона звинуватила свого батька в тому, що він не сів у машину, яку вона послала за ним, хоча він у той час був у лікарні. Для Маркла, який переїхав на Філіппіни на початку цього року зі свого попереднього будинку в Розаріто, Мексика, думка про перегляд шоу своєї дочки на Netflix є надто болючою.
«Я не бачив шоу, але я бачив багато кліпів і прочитав багато історій, — каже він. — Я можу сісти й подивитися це одного разу, але я не впевнений».
Шоу його дочки вражає тим, що «не пов’язане з реальним світом», додав Томар Маркл.
«Меган повинна готувати доступну їжу та показувати людям, як збільшити свій бюджет на їжу, — каже він. — Я виріс у Пенсильванії, і моя мама чудово куховарила: готувала багато м’яса, картоплі та капусти. Яблучний джем — це намазка для бутербродів, дуже смачна й недорога. Жінки, які дивляться шоу Меган, не всі багаті та привілейовані. Думаю, людям сподобалося б, якби вона зосередилася на економніших стравах. Я не думаю, що більшість людей сьогодні можуть дозволити собі піти кудись і витратити 90 доларів на фрукти. Вона не спілкується з нормальними людьми. Вона додає їстівні квіти у страви. Ні в кого немає під рукою їстівних квітів. Відправляти дітей до школи з їстівними квітами безглуздо. Діти їх не люблять, і якщо ви покладете їстівні квіти в дитячу коробку для обіду, ймовірно, підлітків будуть дражнити у школі».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що брат Меган Маркл також розкритикував її нове шоу, назвавши його безглуздою історією.
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