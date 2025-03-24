Вируватиме три дні поспіль: планету накрила магнітна буря

Сонце вступило в пік своєї активності, через що на його поверхні все частіше виникають спалахи, які супроводжуються корональними викидами маси. Такі події зазвичай спричиняють магнітні бурі на Землі. Вчені прогнозували три хвилі магнітних бурь у березні. Наразі спостерігаємо останню, але досить тривалу.

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Згідно з даними, один із корональних викидів маси досяг нашої планети сьогодні, 24 березня, хоча його прибуття затрималося на добу. Очікуваної потужної магнітної бурі це не викликало, але зміни відчутні. Однак поки Земля знаходиться під впливом цього явища, можливий розвиток магнітної бурі категорії G1 (слабка) або G2 (середня).

За інформацією порталу Meteoagent, магнітна буря триватиме з 24-го до 27 березня. Її інтенсивність перевищить значення 6, що означає потужність вище середньої.

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Що таке магнітні бурі? Це збурення геомагнітного поля Землі, що мають різну тривалість і силу. Вони викликані потоком заряджених частинок, які потрапляють із Сонця. Такі явища можуть впливати на роботу зв'язку, а також на самопочуття метеозалежних людей, викликаючи головний біль, втому, нудоту, біль у суглобах або безсоння. Зазвичай медики радять в такі дні уникати стресів і перевантажень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що робити для покращення самопочуття під час магнітних бурь.

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