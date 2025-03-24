Онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної кібератаки: як купити квиток на потяг

«Укрзалізниця» стала об'єктом масштабної таргетованої кібератаки, яка порушила роботу онлайн-систем компанії.

Відновлення їх функціональності тривало попередню добу і все ще триває. Як повідомляє «Укрзалізниця», у цьому процесі фахівці «Укрзалізниці» тісно співпрацюють із кібердепартаментом Служби безпеки України.

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Попри атаку, ключової цілі ворогові досягти не вдалося: рух поїздів залишається стабільним, вони курсують без затримок.

Усі операційні процеси переведено на резервний формат, що забезпечує безперебійну роботу залізниці. Залізничники вкотре продемонстрували, що не тільки фізичні атаки на інфраструктуру, але й найвитонченіші кібератаки не спроможні зупинити рух.

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Оскільки ворожі кібернапади не вперше спрямовані на «Укрзалізницю», у компанії вже діють протоколи резервування. Однак остання атака була надзвичайно складною та багаторівневою, що вимагає ретельного тестування систем перед повним відновленням з резервних копій.

Продаж квитків та робота кас

- Продаж квитків здійснюється офлайн через каси, які працюють за розширеним графіком.

- Для зручності пасажирів активовано продаж міжнародних квитків у касах 24−25 березня.

- У разі невчасного придбання квитка через касу можна оформити проїзд безпосередньо у потязі за допомогою поїзних бригад.

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Онлайн-продаж квитків наразі залишається недоступним, проте компанія працює над його якнайшвидшим відновленням.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» змінила графік двох поїздів.

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