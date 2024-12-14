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Суспільство та люди

На прохання військових: з 2 січня «Укрзалізниця» змінює графік двох поїздів

13:05 14 грудня 2024
Біля поїзда Краматорськ-Київ

З 2 січня 2025 року «Укрзалізниця», яка на початку зими запустила нові поїзди до трьох європейських столиць, на прохання українських військових змінила графік руху поїздів сполученням Краматорськ-Київ та Київ-Ковель.

Таким чином стануть зручнішими пересадки з Краматорська та Слов’янська до Рівного, Луцька та Ковеля, повідомили в прес-службі перевізника.

Отже відтепер швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 712/711 Краматорськ — Київ прибуватиме о 21:28, а поїзд № 97/98 Київ — Ковель відправлятиметься о 21:49 (тобто на 20 хвилин пізніше, ніж нині).

«Захисники України звернулись до Укрзалізниці із проханням забезпечити пересадкове сполучення з Донеччини до Полісся, тож ми внесли зміни в графік руху із урахуванням побажань», — йдеться у коментарі «Укрзалізниці».

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Нагадаємо, що напередодні Національна поліція прийшла з обшуками до офісів та будинків деяких співробітників «Укрзалізниці», може бути пов'язане з продажем місць провідників найпопулярніших залізничних маршрутів. У схему нібито входило керівництво профспілки «Укрзалізниці» та структурного підрозділу, відомого як «Резерв провідників».

Фото The Independent

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