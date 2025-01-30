Кинути у воду таблетку аспірину або мідну монету: що треба зробити, щоб тюльпани довше стояли у вазі

Тюльпани — одні з квітів, які найчастіше купують у зимово-весняний період. Не дивно, що ми хочемо насолоджуватися ними якомога довше. Як зберегти тюльпани свіжими й привабливими? Є кілька практичних порад, пише видання Muratordom.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим, як поставити тюльпани у вазу, необхідно видалити листя з нижніх частин стебла — це робимо для того, щоб воно не контактувало з водою. Не завжди можливо видалити все листя, оскільки це може призвести до того, що гілочки будуть занадто оголені. Однак варто прибрати хоча б ті, що розташовані якомога нижче. Це запобіжить їх розкладанню, розмноженню цвілі та бактерій, а також довше збереже воду у вазі чистою.

Однак ми повинні обов’язково обрізати кінці стебел усіх квітів — приблизно 2 см, бажано під кутом 45 градусів. Таке обрізання збільшить площу поверхні для поглинання води та сприятиме більш тривалому терміну зберігання тюльпанів. Для обрізки найкраще використовувати гострий ніж (секатор краще не використовувати, оскільки він може розчавити ніжні стебла тюльпана).

Зрізавши кінці стебел і видаливши нижнє листя, тюльпани потрібно поставити в чисту вазу, наповнену водою. Але намагаймося не вживати воду прямо з-під крана — вона занадто холодна для квітів! Рослини, поміщені в дуже холодну воду, відчувають тепловий шок. Вода повинна бути кімнатної температури. Вода не повинна заповнювати вазу повністю — тюльпанам потрібно лише близько 10 см води у вазі. Пам'ятаймо, однак, що тюльпани — це квіти, які досить швидко «п'ють воду» — тому щодня перевіряємо, чи не мало води у вазі. Від нестачі води тюльпани швидко в'януть.

РЕКЛАМА

Щоб тюльпани довше стояли у вазі, варто додати у воду трохи кондиціонера. У продажу є готові поживні речовини для зрізаних квітів, які продовжують термін їхнього зберігання, але можна використовувати й домашні засоби. Один з них — додати у воду невелику кількість цукру (половина чайної ложки) або лимонної кислоти (0,5 г на 1 л води), інший — влити у воду горілки. Також у вазу можна кинути одну таблетку аспірину або мідну монету.

Тюльпани люблять холод, тому вазу з квітами краще поставити в більш прохолодне місце. Тюльпани у вазі не можна ставити на сонячне підвіконня або біля радіатора, тому що від високих температур рослини швидше в’януть. На ніч можна поставити вазу з тюльпанами біля відкритого вікна.

РЕКЛАМА

Воду у вазі з тюльпанами потрібно міняти щодня.

До речі, День святого Валентина — чудова нагода, щоб подарувати коханій людині прекрасний букет квітів.

РЕКЛАМА

11

Читайте нас у Facebook