Богемське скло є у багатьох у сервантах. Та чи знаєте ви його історію? Чи знаєте, чому воно так цінується?

Якщо ні, саме час це зробити. Адже історія родини — це також історія дому: посуду, картин, статуеток, які створюють у ньому особливу атмосферу.

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Сьогодні співрозмовниця «ФАКТІВ» — дослідниця історії предметів побуту, директорка Ямпільського краєзнавчого музею на Сумщині, організаторка виставки «Всесвіт скла» Олена Тахтай — розповідає про богемський кришталь, який цінується у всьому світі. До речі, Олена Тахтай вже розповідала про те, що посуд з бабусиних сервантів екологічно чистий і пропонувала сервірувати ним стіл не лише для краси, а й заради здоров’я.

«Нове скло, винайдене у сімнадцятому столітті, було дуже прозорим, мало високий коефіцієнт світлозаломлення та яскравий блиск»

- Скло для нас стало давно звичним матеріалом, а між тим його виготовлення — це результат складного фізико-хімічного процесу в поєднанні з роботою майстра-склодува, — говорить Олена Тахтай. — Зараз у нашому музеї працює виставка «Всесвіт скла», на якій представлені різноманітні види побутового скла ХХ століття. Елітним серед них є богемський кришталь. Пік його популярності припадає на 1960−1980-ті роки. В цей період кришталевий посуд був мрією багатьох людей. Адже купити його можна було зазвичай по великому блату. Масове захоплення богемським кришталем у СРСР відбулося з 1959 року, після того, як відбулась грандіозна виставка «Чехословацьке скло». Щоб усвідомлювати статусність речей із богемського скла, потрібно знати його властивості та історію. Богемське скло (кришталь) — це красивий та практичний матеріал, вироби з якого мають особливий шарм завдяки тонкій роботі та вишуканому дизайну. Воно виготовляється за старовинними гутними технологіями в історичній області Чехії — Богемії.

Олена Тахтай: «Богемський кришталь кращий з кращих, тому й ставлення до нього має бути особливим»

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— Яка історія створення богемського скла?

— Відомо, що склодувна майстерність з'явилася в Чехії ще в дев’ятому столітті завдяки наявності майстрів та якісній сировині (піски мали мінімальну кількість окису заліза). На той час скляні вироби були лише у знаті. У дванадцятому столітті почався процес активізації розвитку склодувного виробництва, а через двісті років скляні предмети стали доступними більшості. Сімнадцяте століття вважається знаковим — в цей період майстерність чеських майстрів стає добре відома в Європі і конкурує з неперевершеним фаховим умінням венеціанських склодувів. Це відбулося завдяки винаходу богемського кришталю — різновиду калійно-вапняного скла. Нове скло було дуже прозорим, мало високий коефіцієнт світлозаломлення та яскравий блиск. Винайшли богемський кришталь у 1670−1680 роках відразу на трьох склоробних мануфактурах Богемії. Винахід пов’язаний з ім’ям знаменитого склодува і підприємця Фридриха Еккера. З того часу Чехія стала відома в світі як центр виробництва богемського кришталю.

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— Цікаво.

- Популярність скляних виробів із Богемії дуже висока і в наш час через особливі властивості надзвичайного матеріалу. А саме, завдяки вмісту свинцю скло видає приємний мелодійний дзвін. Ця відмінність є основною ознакою оригінальної продукції. Ще одна ознака богемського кришталю — його ідеальна його чистота. На його поверхні відсутні навіть найменші механічні пошкодження, тріщини, бульбашки повітря … Завдяки особливій огранці богемський кришталь грає тінями та світлом.

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Незвичайні вироби з так званого карамельного скла

«Перші люстри з чеського кришталю з'явилися в 1724 році завдяки майстру огранювання Йосипу Пальме»

— Які вироби з богемського скла найбільш відомі?

- Говорячи про вироби з богемського кришталю, традиційно ми перевагу віддаємо посуду. Один з найвідоміших його виробників в світі — компанія «Moser». Створив її в Карлових Варах в 1893 році Людвіг Мозер. Якість і краса продукції були настільки високими, що Мозер став ексклюзивним постачальником для австрійського імператорського двору, перського шаха, британської королівської сім’ї. Мозерське скло і в наш час виготовляється на фабриці вручну з екологічно чистих матеріалів. Варто відзначити ще одну групу скляних інтер’єрних предметів, якими славиться Чехія. Це світильники і люстри. Світло в них, завдяки кришталевим переливам, грає безліччю веселок. До речі, перші люстри з чеського кришталю з'явилися в 1724 році завдяки майстру огранювання Йосипу Пальме. Особливою популярністю вони користувалися у королівських домах Європи. Розкішні замки, палаци, театри в багатьох країнах світу прикрашені вишуканими чеськими кришталевими люстрами. Богемське скло здатне служити століттями, стаючи згодом дедалі привабливішим. Історично так склалося, що кольорове богемське скло цінується дорожче і є найбільш популярним серед колекціонерів. Одними з найпоширеніших кольорів є червоний, синій і зелений.

Вази з кольорового скла (рубінового та кобальтового) - справжня окраса оселі

— Нещодавно ви побували у Чехії. Чи були на мануфактурах та в магазинах богемського скла? Які у вас враження?

- Подорож до Чехії, де протягом багатьох століть виготовляють елітне скло класу преміум, — це подорож мрії. Магазини з кришталевим посудом — справжні візитівки країни. Їхні вітрини виглядають як сучасні виставкові експозиції. Пройти повз них просто неможливо, вони заворожують. Милуватися цією красою можна вічність. Одна із найвідоміших мануфактур — «Bohemia Crystal». Це найстаріший скляний завод Чехії, що знаходиться у місті Подебради. У його виробничому асортименті 30 тисяч різноманітних видів продукції. Фірмові магазини мануфактури — світ казкової краси. Збираючись до Чехії, я мріяла зустріти одну рідкісну річ — крюшонницю (фото у заголовку — Авт.). І на одній з прогулянок по вечірній Празі у вітрині маленького магазинчику скла я побачила її. Щастя не мало меж!

«Щоб скло сяяло, у воду для миття додають оцет та сіль»

— Які вироби з богемського скла у вас улюблені?

— Кришталеві келихи для вина. Унікальні форми і дизайн дозволяють максимально розкрити аромат і смак напою.

Келихи з богемського скла вишукані та красиві

— Чим відрізняється вінтажне богемське скло від сучасного?

- Незалежно від періоду створення, богемське скло завжди асоціюється з високим рівнем якості та вишуканим зовнішнім виглядом. А от технології дещо змінилися. Якщо спочатку будь-які вироби виготовлялися вручну, то сьогодні існує безліч різних технологій виробництва, що включають автоматичне пресування і ручну обробку. Автоматизація роботи спрощує виготовлення кришталю, тому його вартість стає більш доступною. Саме такий посуд найчастіше зустрічається сьогодні в супермаркетах.

-Які поради по використанню богемського скла можете дати? Та як за ним доглядати?

- Богемське скло — шляхетне скло. Отож, якщо ви його поціновувач, то кришталеві келихи, вази, люстри з нього мають зайняти гідне місце у вашому інтер’єрі. Таке скло потребує дбайливого ставлення. Воно досить легко ушкоджується, тому користуйтесь ним при особливій нагоді. Вишукане скло не любить різких перепадів температур, це може призвести до тріщин. Такий посуд миють вручну. Щоб скло сяяло, у воду для миття додають оцет та сіль (дві столові ложки солі і вдвічі менше оцту на літр води). Щоб уникнути на склі неохайних розводів, після миття келихи або вази необхідно відразу насухо протерти. Для полірування доцільно використовувати м’які ганчірочки з фланелі або оксамиту. Богемський кришталь кращий з кращих, тому й ставлення до нього має бути особливим.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Людмилою Карпінською-Романюк: «Вам пощастило, якщо ви є власником коростенського сервізу».

Фото з альбому Олени Тахтай

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