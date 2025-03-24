Не брали б участі у «Євробаченні»: український гурт назвав свої умови

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2025» гурт «Циферблат», який представив оновлену версію пісні, з якою буде виступати, наголосив на своїй позиції. Це відбулося під час інтерв'ю швейцарському виданню «20 minuten», у відповідь на питання, чи відмовилися б вони від участі у конкурсі, якби в ньому також була заявлена росія. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення росія виключена з учасників міжнародного пісенного конкурсу.

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Музиканти наголосили, що «Євробачення» для українців завжди було важливим творчим майданчиком. Війна, яка для всіх змістила акценти, зробила конкурс не тільки можливістю заявити про себе, а й розповісти світу про самовіддану боротьбу нашої країни проти російських загарбників.

«У нас жорстка та непохитна позиція стосовно росіян, — сказав один з учасників гурту Даниїл Лещинський. — Очевидно, що вона викликана страшною російсько-українською війною, яка триває останні десять років. Ми б не брали участі у „Євробаченні“, якби росія була теж його частиною… Наш основний пріоритет — доля наших людей, які борються за власне життя кожного дня останні десять років. Ми, на жаль, звикаємо жити під постійною напругою, тому навчилися справлятися з цими труднощами. Тож ментально важко зміщувати увагу на інші події. Природно, що ти завжди концентруєшся на тому, що ближче до твого серця».

Нагадаємо, «Євробачення-2025» пройде у травні у місті Базель (Швейцарія). Українці будуть виступати у першому півфіналі 13 травня. Фінал конкурсу відбудеться 17 травня.

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Раніше, єврофани були обурені двома учасниками конкурсу.

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