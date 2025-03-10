41.10 / 41.66 44.62 / 45.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гурт «Циферблат» змінив приспів конкурсної пісні на «Євробачення-2025» (відео)

14:23 11 березня 2025
група «Циферблат»

Український гурт «Циферблат», який буде представляти країну на «Євробаченні-2025» у Базелі,​ представив оновлену версію своєї конкурсної пісні «Bird of Pray». Над звучанням працював саундпродюсер Антон Чілібі, відомий своїми роботами з Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik. У треку з’явилися оркестрові партії в приспіві, а також загадкові паузи на початку.

«Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для „Євробачення“, — йдеться у повідомленні музикантів. - Цей „косметичний ремонт“ дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою. Наприклад, ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні епічного розмаху, а також ввели паузи на початку треку — вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд».

Гурт змінив і приспів, зробивши його менш перевантаженим вокально, а бек-вокал — менш помітним. Згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до першої десятки у рейтингу фаворитів, розмістившись на 7-му місці.

Нагадаємо, що пісенний конкурс відбудеться в швейцарському місті Базель з 13-го до 17 травня.

Раніше букмекери назвали головного претендента на перемогу у конкурсі.

РЕКЛАМА

Читайте також: Стало відомо, коли Україна виступатиме на «Євробаченні-2025»

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп на 10-16 березня. Фото Pixabay

Овнам та Левам — несподівані витрати, Терезам та Стрільцям — шанс заробити: фінансовий гороскоп на тиждень 10 — 16 березня

Рецепт закуски з качану броколі

Дуже бюджетний делікатес: просто та смачно

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Дік Мактаґґарт

Помер олімпійський чемпіон, який увійшов до десятки найкращих боксерів-аматорів усіх часів (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту