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Внаслідок удару по Кривому Рогу зруйновано будівлю управління Пенсійного фонду, поранено співробітників, — Мінсоцполітики (фото)

12:27 13 березня 2025
Внаслідок обстрілу Кривого Рогу зруйновано будівлю управління Пенсійного фонду

Російські загарбники 12 березня обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під час обстрілу було поранено чотирьох працівників Головного управління Пенсійного фонду України в області. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

«У результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг 12 березня постраждав об’єкт соціальної інфраструктури — один із сервісних центрів Головного управління Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області. На жаль, серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається медична допомога. Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди. Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 13 березня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпра.

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