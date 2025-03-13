Російські загарбники 12 березня обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під час обстрілу було поранено чотирьох працівників Головного управління Пенсійного фонду України в області. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

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«У результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг 12 березня постраждав об’єкт соціальної інфраструктури — один із сервісних центрів Головного управління Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області. На жаль, серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається медична допомога. Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди. Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 13 березня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та Дніпра.

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