Племінниці принцеси Діани знялися для обкладинки Hello!: фанати у захваті (фото)
Племінниці принцеси Діани, леді Амелія та леді Еліза Спенсер, прикрасили обкладинку нового номера журналу Hello!. У фотосесії для видання дівчата вперше знялися разом зі своїми коханими — чоловіком Амелії Грегом Маллеттом та бойфрендом Елізи Ченнінгом Міллердом.
На обкладинці 32-річні сестри-близнюки позують у сукнях Gavin Rajah та ювелірних прикрас Charles Charles на фермі La Cotte у Південній Африці, недалеко від Кейптауна, де вони виросли. Образи сестер нагадують весільні, оскільки Амелія відзначає другу річницю весілля з чоловіком, фітнес-тренером Грегом, а Еліза зізналася в інтерв'ю, що думає про шлюб із коханим Ченнінгом, через дев'ять років стосунків.
«Таке відчуття, що ми збираємося одружитися: це гарна репетиція для того, щоб піти до вівтаря. Шлюб — це безперечно те, про що ми говорили», — сказала леді Еліза. Улюблені сестер теж пов'язані між собою: Грег і Ченнінг ходили в одну школу.
«Ченнінг — один з моїх найкращих і найближчих друзів. Ми займалися одними і тими ж видами спорту, наприклад регбі та водним поло, і у нас, природно, було багато спільних інтересів, — розповів Грег. — Більше того, ми поділяємо одні й самі цінності: це відданість, амбіції, чесність і міцне почуття сім'ї».
Сестри розповіли, що вони завжди раді повертатися до ПАР, де вони росли після розлучення батьків разом із сестрою Кітті та молодшим братом Луї.
«Повернення до Південної Африки — це таке ностальгічне та особливе почуття. Ця країна навіює стільки спогадів про те, як ми тут росли. В енергії Південної Африки є щось таке, що важко пояснити. Нам дуже пощастило, що у нас такий глибокий зв'язок із цим місцем», — кажуть вони.
Зазначимо, що леді Амелія та леді Еліза Спенсер — дочки молодшого брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера та колишньої моделі Вікторії Локвуд. Вони були одружені з 1989 по 1997 рік. У близнюків є старша сестра, 34-річна модель Кітті Спенсер та брат Луї. У 2021 році Кітті вийшла заміж за мільярдера Майкла Льюїса, який старший за неї на 32 роки, а через два роки народила доньку Афіну. Мати дівчат страждала від алкогольної та наркотичної залежностей, що дуже привертало увагу преси до сім'ї. Батько сестер ще в дитинстві перевіз їх до Південної Африки через переслідування з боку папараці.
Після розлучення сам він повернувся до Лондона, а потім ще двічі одружився. Загалом у Чарльза Спенсера семеро дітей.
Як писали «ФАКТИ», днями принц Вільям проїхався на танку біля кордону з росією.
Фото: Hello!182
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