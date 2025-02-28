Незмінно доброзичливий: експерт порівняв Гаррі із покійною принцесою Діаною

Герцог і герцогиня Сассекські живуть в Монтесіто зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, і переважно тримаються подалі від батьківщини Гаррі. Нещодавно легендарний телеведучий Тревор Макдональд поділився своїми думками щодо виїзду Меган і Гаррі з Великої Британії та їх подальшої відсутності в країні та королівській родині, пише geo.tv.

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У своїй колонці для журналу Saga сер Тревор написав: «На мою думку, дуже шкода, що принц Гаррі більше не є частиною робочої монархії. І не тільки тому, що його присутність додасть їм сили в кількості. Минулий рік показав, наскільки „схудла“ монархія, коли і король, і принцеса Уельська взяли тайм-аут для лікування від важкої хвороби».

Він також похвалив Гаррі і зазначив, що принц все ще йде по стопах своєї покійної матері Діани.

«Зустрівшись з Гаррі три чи чотири рази за ці роки, я вважаю його незмінно доброзичливим, чесним і справжнім. Я був вражений схожістю з його матір’ю, покійною принцесою Діаною», — зауважив телеведучий.

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Коментуючи обставини, за яких Гаррі і Меган поїхали, він написав: «Одна з останніх зустрічей Гаррі з його батьком королем і його старшим братом Вільямом відбулася у Віндзорі. У нас є лише розповідь Гаррі про те, як це було. Він каже, що вони ледве дивилися йому в очі і ніколи серйозно не запитували, чому він думає поїхати в Америку».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі планує звернутися до суду через слова президента США про його дружину Меган Маркл.

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