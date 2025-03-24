Журналіст Роман Скрипін, який тривалий час працював на 5-му телеканалі, який належав свого часу експрезиденту Петру Порошенко, зробив різку заяву, назвавши політика спекулянтом на ЗСУ, а його команду — не патріотами. Відповідний різкий монолог Скрипін зробив в прямому ефірі.

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«Цинізм, який властивий „п'ятому сивичолому“, мене не те що вибішує, а просто… Твої два сини живуть в Британії, ти сховав всі свої активи в так званий „фонд Ротшильдів“. Все, що можна було зробити, для того, щоб зберегти свою дупу, ти зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську — „це скарб“. Іди на… зі своїм скарбом! Тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Це про Порошенка», — сказав Роман Скрипін.

Також Скрипін не добирав слів і щодо команди політика, члени якої, за словами журналіста, теж не є патріотами.

«Його політична сила… Я вже втомився переказувати: Ірина Геращенко — працювала на каналі „Інтер“, розказувала, що Гонгадзе живий, потім з Медведчуком фотографувалась. Артур Герасимов, який є заступником, вибачте цілої фракції — це ж сєпар з Луганської області. Льоша Гончаренко — там нема де печатку ставити. І далі ми можемо по списку пройтися і зрозуміти, що це не патріоти», — каже Скрипін.

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Також Скрипін в ефірі назвав Порошенка винним у здачі Криму. За його словами, політик особисто лобіював питання Чорноморського флоту росії в АРК. Згадав Скрипін і тези про розкрадання за Порошенка української оборонної промисловості Свинарчуками, про знищення сотень тисяч тонн боєприпасів на військових складах. Також журналіст закидає п’ятому президенту знищення верховенства права в Україні.

«Що Порошенку заважало зробити верховенство право за своєї каденції на посаді президента? Він зробив все, щоб його не було. І як би це смішно не звучало, але основна вимога з боку Європейського Союзу і НАТО — щоб в Україні було верховенство права. Цього не відбулося за Порошенка. Він взагалі перешкоджав встановленню верховенства права. Порушував Конституцію… і далі порушує тому, що якби було верховенство права, він би уже сидів», — вважає Скрипін.

Раніше ЗМІ писали про те, що Петро Порошенко начебто вимагав врахувати інтереси рф під час розміщення російського флоту в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму «Севморзаводі» у Севастополі, всупереч застереженням РНБО.



Раніше повідомлялось, що переважна більшість українців вважають справедливими застосовані до Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського санкції і виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність.

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