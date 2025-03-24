Таємний чат команди Трампа у Signal: журналіст випадково став членом групи планування США удару по Ємену

Після скандалу в Білому домі під час візиту Володимира Зеленського команда Трампа знову зганьдбилась. Головного редактора видання The Atlantic випадково додали до закритого чату, де посадовці адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену. Про це головред Джеффрі Ґолдберг написав у статті в The Atlantic.

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За словами редактора, за чотири дні до американських ударів по єменських хуситах він отримав у месенджер Signal запит від користувача на імʼя Майкл Волтц.

«Я припустив, що Майкл Волтц, про якого йдеться, був радником президента Дональда Трампа з національної безпеки. Однак я не припускав, що запит надійшов від справжнього Майкла Волтца. Я… вважав це дещо незвичним, враховуючи суперечливі стосунки адміністрації Трампа з журналістами, а також періодичну фіксацію Трампа на мені конкретно. Мені відразу спало на думку, що хтось міг маскуватися під Волтца, щоб якось заманити мене в пастку. Сьогодні зовсім не рідкість, коли зловмисники намагаються спонукати журналістів поділитися інформацією, яка може бути використана проти них. Я прийняв запит на підключення, сподіваючись, що це справжній радник з національної безпеки і що він хоче поговорити про Україну, чи Іран, чи про якусь іншу важливу тему», — пише головред.

Прийнявши запит, журналіст опинився в чаті під назвою «Houthi PC small group»

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Там були зокрема акаунти радника президента США з питань нацбезпеки Майкла Волтца, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, віцепрезидента США Венса, глави Національнї розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа тощо. Загалом в групі було 18 високопосадовців адміністрації президента США.

«У мене були великі сумніви, що ця група справжня, тому що я не міг повірити, що керівництво національної безпеки США повідомлятиме через Signal про неминучі військові плани», — пише Ґолдберг.

Подальше листування в групі містило деталі планування та обговорення удару американських військ по Ємену.

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«Я все ще був стурбований тим, що це може бути операція з дезінформації чи якась симуляція. І я був збентежений тим, що ніхто з групи, здається, не помітив моєї присутності. Але якщо це була містифікація, якість мімікрії та рівень зовнішньополітичного розуміння були вражаючими», — пояснює Ґолдберг у статті.

Головред переказав повідомлення в чаті американских високопосадовців.

Зокрема, віцепрезидент Венс щодо планування удару по Ємену писав серед іншого:

«Я не впевнений, що президент усвідомлює, наскільки це не узгоджується з його меседжами щодо Європи зараз. Існує подальший ризик того, що ми побачимо помірний або сильний стрибок цін на нафту. Я готовий підтримати консенсус команди і тримати ці побоювання при собі. Але є вагомі аргументи на користь того, щоб відкласти це на місяць, провести роз’яснювальну роботу про те, чому це важливо».

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Глава Пентагону Піт Гегсет у відповідь запропонував: «Я думаю, що інформування буде важким, незважаючи ні на що — ніхто не знає, хто такі хусити, тому нам потрібно зосередитися на: 1) Байден провалився (ймовірно в ситуації з приборканням хуситів. — Авт.) і 2) фінансувався (ймовірно, Ємен. — Авт.) Іраном».

Журналіст довго сумнівався в тому, що читає листування реальних високопосадовців і розвідників. Але після того, як оприлюднений в месенджері детальний план нападу США на Ємен, включаючи точні цілі, типи зброї та час проведення операції через декілька години став реальністю, головний редактор The Atlantic зробив висновок, що група була справжньою. Після цього Ґолдберг видалився з чату.

Після публікації статті випадкового свідка планування військової операції і деталей про інформування суспільства про її доцільність речник Ради нацбезпеки США сказав, що в адміністрації вивчають, яким чином у групу «було додано випадковий номер».

Опитані The Atlantic юристи вважають, що дії Волца порушують законодавство США, яке регулює поводження з інформацією про національну оборону. Крім того, радник Трампа встановив режим самознищення для окремих повідомлень, що суперечить федеральному закону, який зобовʼязує зберігати всі текстові повідомлення посадовців адміністрації.

«Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає», — так під час брифінгу 24 березня Дональд Трамп прокоментував статтю щодо витоку даних із секретного чату посадовців США.



Американський президент заявив, що витік даних, якщо і відбувся, не міг бути ефективним, адже атака на Ємен була дуже успішною.

Політики в США шоковані. Сенатор від Арізони Рубен Галлего написав в соцмережі: «Це ті самі фальсифікатори, які продають Україну і руйнують наші альянси по всьому світу. Не дивно, що путін ставить їх у незручне становище за столом переговорів».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що з приходом до влади Дональда Трампа США стали своєю протилежністю.

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