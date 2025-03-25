Після трагічної атаки дронів у Києві вирішили розчистити двори від неправильно припаркованих автомобілів

У вихідні, що минулі, столиця зазнала масованої атаки російськими дронами — пожежі виникли у кількох районах, загинули люди…

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На деяких локаціях співробітникам надзвичайної служби було важко дістатися до будинків, що горіли. З огляду на це міська влада вирішила розібратися з хаотичною парковкою автівок на прибудинкових територіях. Про проблему з доступом до місць уражень заявляв керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Фото - скріншот

За його словами, Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА доручено «забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування».

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«Доручив Департаменту транспортної інфраструктури розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, спільно з Департаментом фінансів визначити джерела фінансування таких робіт. Міські департаменти, РДА та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим і затвердженим планом», — заявив він та додав, що до процесу будуть також залучені й столичні «надзвичайники»

Відповідні структури мають визначити перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки.

Мешканців Києва закликали сприяти тому, аби двори були в повній доступності для роботи екстрених служб.

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Раніше Тимур Ткаченко розповідав про зміну в роботі громадського транспорту під час повітряних тривог в Києві. Так, наземний транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху — пасажири за бажанням зможуть перейти у безпечні місця.

Фото ДСНС

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