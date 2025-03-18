У Києві громадський транспорт почне працювати під час тривог: що відомо
У Києві громадський транспорт почне працювати і під час повітряних тривог. Нововведення почнуть діяти з 21 березня. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.
За словами чиновника, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.
Зокрема, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. В цей момент пасажири зможуть залишити салон за бажанням.
Потім водії повідомляють про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.
«Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил — це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися», — написав Ткаченко.
Водночас у КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.
Також, за даними КМДА, «Київський метрополітен» поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.
Зазначимо, що Київ був єдиним містом в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.
Також нагадаємо, що нещодавно у Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий — залишається поки що закритим.56
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