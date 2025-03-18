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Суспільство та люди

У Києві громадський транспорт почне працювати під час тривог: що відомо

15:35 18 березня 2025
У Києві з 21 березня під час тривог не зупинятимуть роботу транспорту

У Києві громадський транспорт почне працювати і під час повітряних тривог. Нововведення почнуть діяти з 21 березня. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram.

За словами чиновника, з 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, працюватиме за новими правилами.

Зокрема, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. В цей момент пасажири зможуть залишити салон за бажанням.

Потім водії повідомляють про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

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«Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил — це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися», — написав Ткаченко.

Водночас у КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Також, за даними КМДА, «Київський метрополітен» поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

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Зазначимо, що Київ був єдиним містом в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.

Також нагадаємо, що нещодавно у Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Водночас рух з правого на лівий — залишається поки що закритим.

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