Навіщо ж так: мережа накинулася на Олю Полякову

Популярна співачка Оля Полякова, яка здивувала зізнанням, вразила сміливим вчинком. Артистка, яка відсвяткувала своє 46-річчя, вперше знялася для відомого чоловічого журналу. На відвертому фото, яким Полякова поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі, вона у розстебнутих сорочці та джинсах. Авторкою світлини стала стилістка Соня Плакидюк, відома участю у модному телепроєкті.

ВІДЕО ДНЯ

«Українська поп-діва вперше з’явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу, — підписали світлину. — Полякова, якій цьогоріч виповнилося 46, доводить: справжня краса не має віку. Співачка зараз у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло — це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю».

Підписники Полякової відреагували на новину у коментарях та поділилися своїми враженнями від фото. Багато хто наголосив на перебір з фотошопом, зауваживши, що артистка гарна і без нього.

РЕКЛАМА

«Мені 10 журналів!» — написала Леся Нікітюк.

«Ви маєте бути наступною, з вашою-то красою!!!» — відповіли на коментар Лесі.

«Матьмаяженшшшшшшина», — не стрималася Даша Астафʼєва, яка у свій час була також на сторінках чоловічого журналу.

РЕКЛАМА

«Ух! Мамка-вогонь», — написав Віталій Козловський.

«Боже, оце тут ретуші, що аж впізнаваності немає, живіт і рукава наче аішкою згенеровані, навіщо ви так, хіба все так погано», — зауважили у мережі.

«Я ще краща!» — прокоментувала і сама Оля.

РЕКЛАМА

«Дуже кустарно намалювали тіні і рефлекси на грудях, — зауважили підписники. — Видно, що фотошоп/фільтри».

«Якби не підпис, що це вона, я б лице не впізнала одразу, — поділилися враженнями. — Навіщо ж так? Оля — красуня, звичайно, із шикарною фігурою і обличчям, але щось тут не так з останнім».

Раніше мережа була в шоці від провокаційних світлин популярного актора.

367

Читайте нас у Facebook