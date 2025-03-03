Вперше злітала з розуму: Оля Полякова вразила зізнанням

Популярна співачка Оля Полякова, яка гнівно звернулася до хейтерів, зворушила своїх шанувальників. Артистка зворушливо звернулася до старшої доньки Марії у її день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлини з родиною та слова підтримки Марії.

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«Моя маленька доросла дівчинка! - звернулася до доньки Полякова. — Тобі сьогодні 20! З тобою все вперше, вперше я стала мамою, вперше покохала когось більше ніж себе, вперше молилася так по-справжньому, щоб захистити тебе, вперше цілувала твої пухкі щічки і просто злітала з розуму, все вперше, а тому так яскраво та неповторно!

Я так прошу Бога та Всесвіт подарувати тобі щасливу долю, міцне здоровʼя та удачу! Я так тобою пишаюся! Яка ти талановита, працьовита, творча, завзята, а ще красива, як сонце, легка і прекрасна! Роби все, що заманеться, мрій та досягай! А я завжди поруч, твоя мама".

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Нагадаємо, старша донька співачки вчиться у музичному коледжі у США та мріє стати співачкою. Молодша донька — Аліса — навчається у одній з шкіл Києва. Підписники відреагували на світлини та приєдналися до побажань.

«Дякую, найкраща мама», — написала сама Марія.

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«Мамин клон, — звернули увагу на зовнішню схожість мами та доньки. - Вітаю».

«Як швидко виросла Маша! - зауважили у коментарях. — Вітаю талановиту красуню! Щасливої долі!»

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Раніше мережа відреагувала на провокативні фото популярного актора.

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