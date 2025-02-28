Непристойно: мережа в шоці від провокаційних світлин популярного актора

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який зізнався у проблемах, знов шокував мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку актор виклав серію провокаційних світлин, на яких позує у спідній білизні та светрі. Відомо, що Тарас активно займається спортом та має на своєму тілі 65 татуіровок.

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«Добрий раночок», — написав під фото Тарас.

Підписники відразу відреагували на відверті світлини актора, якого називають секс-символом України. Були і ті, хто вважає подібні дописи проявом нарцисизму.

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«Я теж так можу, — зізнався ведучий Слава Дьомін. — Просто не хочу».

«Йду в зал, весь настрій зіпсував», — написав режисер Олексій Комаровський.

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«Фу! — відреагували на світлини. — Яка гидота! Нарцис».

«Гарний, але дуже нарцисично, — поділилися враженням. — І ці білі труселя…»

«Непристойно гарно», — констатували у мережі.

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