Непристойно: мережа в шоці від провокаційних світлин популярного актора
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який зізнався у проблемах, знов шокував мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку актор виклав серію провокаційних світлин, на яких позує у спідній білизні та светрі. Відомо, що Тарас активно займається спортом та має на своєму тілі 65 татуіровок.
«Добрий раночок», — написав під фото Тарас.
Підписники відразу відреагували на відверті світлини актора, якого називають секс-символом України. Були і ті, хто вважає подібні дописи проявом нарцисизму.
«Я теж так можу, — зізнався ведучий Слава Дьомін. — Просто не хочу».
«Йду в зал, весь настрій зіпсував», — написав режисер Олексій Комаровський.
«Фу! — відреагували на світлини. — Яка гидота! Нарцис».
«Гарний, але дуже нарцисично, — поділилися враженням. — І ці білі труселя…»
«Непристойно гарно», — констатували у мережі.
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