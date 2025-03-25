Миска з водою в салоні автомобіля: проста і геніальна порада британських експертів, як заощадити паливо

Для того, щоб заощадити паливо, автовласникам, зокрема, радять як «організаційні» методи — порівняння ціни на різних АЗС, користування подарунковими картками та інше, так і пов'язані з експлуатацією траспорота. Це може бути і перевірка тиску в шинах, і відмова від довгого прогріву двигуна.

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А видання еxpress.co.uk пише ще про один метод, який може бути як явним, так і уявним.

Так, щоб скоротити витрати палива, водіям рекомендують ставити на пасажирське сидіння поруч із водієм… миску з водою. Або ж уявляти, що наповнений посуд там знаходиться.

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Так миска з водою може допомогти контролювати їзду — відмовитись як від різкого старту, так і гальмування. Адже в такому разі вода розіллється.

А найменша витрата палива фіксується саме при спокійній їзді.

Експерти радять водіям не збільшувати обороти двигуна без необхідності при розгоні, плавно перемикати передачі, підтримуючи обороти двигуна на розумному рівні, але не перевантажуючи його надто високою передачею.

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Фото Pixabay

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