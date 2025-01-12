Згубні наслідки економії палива: експерти про те, як водії псують двигуни своїх автомобілів

Суворо застосовуючи принципи екологічного водіння, кожен водій може наблизитися до рівня споживання палива, заявленого виробником автомобіля, або навіть опуститися нижче цих значень. Питання лише в тому, якою ціною, адже надмірна і тривала економія майже напевно позначиться на «здоров'ї» автомобіля (особливо це важливо в зимовий період). І, зрештою, економія палива може коштувати дуже дорого, пише видання Auto-swiat.

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Всім має бути зрозуміло, що їзда на високих швидкостях збільшує витрату палива. Просто перемикайте передачі трохи раніше, щоб зменшити споживання палива. Керуючи різними автомобілями, легко помітити, що старі моделі автомобілів, як правило, менш терпимі до водіння на дуже низьких швидкостях. Або, інакше кажучи, новіші конструкції пристосовані до їзди на низьких швидкостях, що особливо легко помітити в автомобілях з автоматичною коробкою передач. Однак кожна система приводу має свої обмеження. Зі зрозумілих причин найбільше на обороти двигуна впливають водії автомобілів з механічною коробкою передач. У них також найбільше можливостей зменшити витрату палива. Автомобілі з механічною коробкою передач належать до групи особливо чутливих до стилю водіння, а особливо до надмірної економії.

Як визначити, що оберти двигуна занадто низькі та шкідливі для автомобіля? Найпростіший вихід — вібрації: якщо через їзду на низьких швидкостях з’являються «нездорові» вібрації, потрібно негайно перемикатися на нижчу передачу. Ці вібрації означають, що система перевантажена.

По-перше, занадто низькі обороти призводять до перевантаження двомасового маховика — в основному, але не тільки, це стосується автомобілів з механічною коробкою передач. Двомасові маховики найчастіше зустрічаються в дизельних двигунах, але це не правило. Двомасовий маховик — це елемент, який відповідає за зниження вібрацій, але якщо вони занадто сильні, то двомасовий маховик просто розвалиться.

По-друге, коробка передач. Механічна коробка передач не є постійним пристроєм, вона також схильна до зносу і несправностей. Їзда на низьких швидкостях у поєднанні з сильною вібрацією руйнує підшипники в коробці передач, йдеться у статті.

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По-третє, двигун: їзда на малих обертах навантажує кривошипно-поршневу систему, але найчастіше першими виходять з ладу підшипники. Підшипники — це не що інше, як підшипники ковзання, в даному випадку це підшипники колінчастого вала. Це неприємний дефект, тому що перші ознаки зносу підшипників — тобто стукіт — означають необхідність капітального ремонту двигуна, який зазвичай не варто робити. Двигун краще купувати і встановлювати б/у.

Надмірна економія палива часто гірша для автомобіля, ніж важка нога, але найкраще проявляти помірність у будь-якому напрямку: уникайте як дуже низьких, так і дуже високих обертів; наприклад, на трасі для більшості автомобілів ідеальною є швидкість 120 км/год. Їдучи зі швидкістю 140 км/год, ми, мабуть, нічого не зламаємо, але витратимо більше палива, яке можна легко заощадити без шкоди для двигуна.

Слід уникати екстремальних перевантажень (дуже низьких або дуже високих обертів), особливо коли двигун холодний. І це легко небезпечно перевантажити, навіть на стоянці, коли ми маневруємо на дуже низькій швидкості.

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Раніше експерти пояснили, за яких несправностей в автомобілі допускається його використання.

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