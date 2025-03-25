«Почнемо це божевілля»: Селена Гомес розкрила плани щодо весілля з Бенні Бланко

32-річна співачка та актриса Селена Гомес повідомила, що вони з коханим Бенні Бланко зараз насолоджуються періодом заручин, перш ніж перейти до наступного кроку. Під час інтерв’ю в шоу Today 21 березня, її запитали: «Тепер, коли альбом готовий, переходимо до планування весілля?» Але Селена відповіла: «Ні», пише The News.

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Зірка додала, що їх напружений графік є причиною того, що вони поки що відклали весілля.

«Насправді я зараз знімаю 5 сезон „Тільки вбивство“. Знаєте, Бенні також повинен зробити деякі робочі речі. Чесно кажучи, я просто насолоджуюся нами в цей момент, і так, пізніше ми почнемо це божевілля, — сказала Гомес. — Я насолоджуюся заручинами».

Гомес поділилася, що вони хочуть, щоб день їхнього весілля «пройшов досить невимушено», але додала, що не знає, чи буде час цього року.

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Раніше повідомлялося, що Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко.

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