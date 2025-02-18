«Мене цінують і поважають»: Селена Гомес відверто розповіла, як ставиться до неї наречений

Селена Гомес не думає, що могла б прийняти «безумовне кохання» Бенні Бланко, коли вони вперше зустрілися понад десять років тому. 32-річна співачка та актриса та її наречений продюсер у спільному інтерв’ю відповіли на гострі запитання про стосунки. Гомес, в якої попросили поради щодо стосунків, сказала, що не думала, що вона тоді «хоч якось би змінила своє життя», але натякнула, що в основному її підкорило те, як Бланко ставився до неї.

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«Моя думка про це полягає в тому, що я справді відчуваю, що мене цінують. Відчуваю, що мене бачать, мене поважають, — сказала вона журналістам, пише geo.tv. — Я була наче одна у світі. Була одна протягом п’яти років, перш ніж ми зійшлися, і я думаю, що це справді допомогло мені оцінити Бенні».

Вона додала, що 10 років тому в її житті не було місця, де вона могла б прийняти таке терпіння, ту безумовну любов, яку коханий дарує їй. Водночас Бланко наголосив на необхідності прислухатися до партнера.

«Знайди свого найкращого друга, — порадив він Interview. — Щаслива дружина — щасливе життя».

Гомес і Бланко, які познайомилися у 2013 році через маму Гомеса Менді Тіфі, почали зустрічатися у 2023 році та заручилися в грудні 2024 року. 13 лютого пара оголосила про музичну співпрацю. «I Said I Love You First» — перший альбом, який вони записали разом, вийде 21 березня.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Еністон допоможе Селені Гомес в організації весілля.

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