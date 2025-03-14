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Шоу-бізнес

Все це сфабриковано: Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко

21:30 15 березня 2025
Селена Гомес та Гейлі Бібер

Повідомлення тіктокерки на ім'я Кортні про те, що Гейлі Бібер, дружина Джастіна Бібера, які не так давно вперше стали батьками, поставила «лайк» під її відео, викликало скандал. Річ в тому, що авторка відео критикувала співачку й акторку Селену Гомес та її бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко. Представниця Гейлі спростувала ці заяви в розмові з журналістами Hindustan Times.

«Цього ніколи не було, — сказала представниця Гейлі. - Вся ця історія була сфабрикована творцем контенту, який хоче отримати вигоду на старій, набридлій історії».

У відео TikTok, опублікованому 14 лютого, авторка контенту розкритикувала зйомку Гомес та Бланко для обкладинки журналу Interview Magazine.

Вона сказала: «Я справді не можу вирішити, що гірше… Вибачте, що роблю це з усіма, але мені довелося подивитися на ці фотографії, тож ви теж маєте їх побачити». Її підпис був таким: «Це НАЙГІРШЕ».

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Пізніше вона зняла ще одне відео, в якому стверджувала, що пост сподобався Гейлі — моделі та дружині Джастіна Бібера, з яким Селена раніше зустрічалася. Вона додала: «Самій Гейлі Бібер сподобався мій TikTok. Не обов’язково звертатися до мене в коментарях, але я трохи сумнівалася щодо Селени Гомес. Мені здається, що це остаточний доказ того, що коли Гейлі Бібер каже: „О, це все любов. Все цілком добре“, вона бреше».

Селена та Гейлі роками протистояли одна одній через їхні минулі та нинішні стосунки з Джастіном Бібером.

Гейлі та Джастін одружилися у 2018 році, а в серпні минулого року народили первістка, сина Джека Блюза Бібера. Хоча були повідомлення про їхнє розлучення, пара спростувала ці чутки, поділившись ніжними фотографіями в соціальних мережах.

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Селена Гомес заручилася з Бенні Бланко в грудні минулого року після року побачень.

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