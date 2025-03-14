Все це сфабриковано: Гейлі Бібер засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко

Повідомлення тіктокерки на ім'я Кортні про те, що Гейлі Бібер, дружина Джастіна Бібера, які не так давно вперше стали батьками, поставила «лайк» під її відео, викликало скандал. Річ в тому, що авторка відео критикувала співачку й акторку Селену Гомес та її бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко. Представниця Гейлі спростувала ці заяви в розмові з журналістами Hindustan Times.

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«Цього ніколи не було, — сказала представниця Гейлі. - Вся ця історія була сфабрикована творцем контенту, який хоче отримати вигоду на старій, набридлій історії».

У відео TikTok, опублікованому 14 лютого, авторка контенту розкритикувала зйомку Гомес та Бланко для обкладинки журналу Interview Magazine.

Вона сказала: «Я справді не можу вирішити, що гірше… Вибачте, що роблю це з усіма, але мені довелося подивитися на ці фотографії, тож ви теж маєте їх побачити». Її підпис був таким: «Це НАЙГІРШЕ».

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Пізніше вона зняла ще одне відео, в якому стверджувала, що пост сподобався Гейлі — моделі та дружині Джастіна Бібера, з яким Селена раніше зустрічалася. Вона додала: «Самій Гейлі Бібер сподобався мій TikTok. Не обов’язково звертатися до мене в коментарях, але я трохи сумнівалася щодо Селени Гомес. Мені здається, що це остаточний доказ того, що коли Гейлі Бібер каже: „О, це все любов. Все цілком добре“, вона бреше».

Селена та Гейлі роками протистояли одна одній через їхні минулі та нинішні стосунки з Джастіном Бібером.

Гейлі та Джастін одружилися у 2018 році, а в серпні минулого року народили первістка, сина Джека Блюза Бібера. Хоча були повідомлення про їхнє розлучення, пара спростувала ці чутки, поділившись ніжними фотографіями в соціальних мережах.

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Селена Гомес заручилася з Бенні Бланко в грудні минулого року після року побачень.

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