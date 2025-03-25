Хапаюсь за пилку: популярна телеведуча вразила зізнанням

Популярна телеведуча Валентина Хамайко, яка поділилася важливою подією, вразила своїми навичками. На сторінці у соціальній мережі Валентина розмістила відео зі свого саду, на якому вправно користується пилкою для рослин. Відомо, що сімʼя Хамайко та військового Андрія Оністрата з чотирма дітьми живе за містом і має велике господарство.

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«Бути серед природи і займатися фізичною працею — це моя своєрідна медитація! — підписала відео Валентина. — Класно, коли вдається все робити без поспіху і у задоволення! Це важливий момент, бо біль у спині ще нікого здоровішим не робив!

Навесні головне не пропустити час! Бо бруньки і трава швидко йдуть у ріст з першим сонцем і дощами. Тому хапаюсь за вільний час і за пилку, щоб у першу чергу обстригти і надати форму кущам".

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Валентина зізналася, що лавандова алея була її давнішньою мрією, і зараз вона радує господарів своїм виглядом.

«Але сад — це не лише квіточки, тут багато і іншої фізичної роботи…» — наголосила телеведуча.

Підписники відреагували на відео Валентини і поділилися враженнями.

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«Захоплююся вами, наскільки ви активна та працьовита!» — написали у коментарях.

«Красива, талановита в усьому жінка, — поділилися у мережі. — Якось я подрузі сказала, що їй потрібно дерева підрізати, то вона видала: „А можна не я, а чоловік?“. Звісно, можна. Якщо чоловік не айтішник. Не чекай, поки хтось зробить. Зроби те, що треба. Зроби це красиво і легко. Як Валентина».

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Раніше телеведуча розповіла про свою першу роботу.

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