«Це були непогані гроші»: відома телеведуча про першу роботу

Популярна телеведуча Валентина Хамайко зізналася, що мріяла стати лікаркою, але обрала професію моделі. Відомо, що Валентина, навіть, закінчила медичний університет з червоним дипломом та попрацювати у медицині їй так і не довелося.

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«В школі я була дитиною, яка намагалася гарно вчитися, яка зростала в родині медиків, у якої були свої мрії, але я не знала, як їх правильно реалізовувати, — розказала Хамайко в інтервʼю Аліні Доротюк. — Тому ким стану в майбутньому, я не до кінця мала впевненість. Мені подобалась хірургія, але дядько мене від неї відмовляв. Це були безкінечні гойдалки».

Телеведуча пригадала, що у неї не було в школі амбіцій стати популярною чи відомою. А в модельний бізнес потрапила з подачі сестри, бо була дуже сором’язливою дитиною. В моделінгу їй подобався драйв і енергія, зустрічі з цікавими людьми, а заробляння грошей — як приємний бонус. Вже через пів року після початку навчання, Валя почала працювати.

«На перший гонорар купила собі косметику, — пригадала Хамайко. — Бо мама не фарбувалася, були лише одна чи дві баночки крему, тому і у мене не було косметики. І я накупила помаду, туш, тіні, рум’яна. Бо навіть в школі моделінгу нас вчили робити макіяжі. Тоді були розцінки — 10 доларів вихід на подіум, з яких 2 долари агенція забирала собі. Це були непогані гроші».

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Нагадаємо, стартує документальний детектив про сучасну українську медицину «Анатомія дива», в якому Хамайко стала ведучою.

Раніше Валентина Хамайко офіційно оформила відносини з батьком своїх дітей та військовим Андрієм Оністратом.

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