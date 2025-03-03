Вперше за 10 років: популярна телеведуча розповіла про важливу подію у житті (фото)

Популярна телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно розповіла про походи до психолога, поділилася особистими переживаннями. Вона зізналася, що вперше за понад десять років поїхала у спільну подорож з чоловіком. Нагадаємо, Андрій Оністрат — бізнесмен та військовий, з яким Валентина виховує чотирьох спільних дітей.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Хамайко виклала світлини з чоловіком та допис про те, що не треба відкладати своїх бажань. Пара полетіла до Японії, де Оністрат брав участь у Токійському марафоні.

«Вперше разом… удвох з Андрієм за 10, а може, і більше років, — написала Валентина. - Для мене це романтична подорож, для Андрія старт в Токіо (бо я реалістка)… ну добре, старт з нотками романтики.

Всі ці роки я чекала кращих часів…"

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Андрій Оністрат взяв участь у Токійському марафоні

Ведуча розповіла, що вони з чоловіком завжди подорожували з дітьми і не мали часу на себе.

«Але в кінці минулого року відчула, що час просто летить… — зізналася Валентина. — Діти у більшості вже підлітки! Ми стараємось, але часто в цьому віці у них «все не те і все не так», а ми тим часом втрачаємо одне одного.

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А паралельно служба Андрія… тривоги і новини… у спальню влітають дрони, і не зрозуміло, що буде завтра.

Якось так! Тому сьогодні ми щасливі бо разом".

Валентина зазначила, що ідеального часу, щоб подорожувати, ніколи не буде.

«Тому роблю єдиний для себе висновок: ідеального часу не існує, на нього потрібно наважитись і розуміти, що це буде складно», — зазначила ведуча.

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Підписники підтримали Хамайко та поділилися своїми думками.

«Згодна з вами на всі 100 відсотків, — написали у відповідь. - З появою дітей ідеального часу не буде. Приймаємо те, що маємо) головне, щоб з чоловіком хотілося бути після всього прожитого…»

«Валентина, ви вчинили правильно, жити тут і зараз!» — підтримали ведучу.

«Які молодці», — додала ведуча Марічка Падалко.

«Валю, ви ніби виправдовуєтесь! — поділилися думками інші. - Ловіть момент! Любіть, кохайте і відпочивайте! Позитивної, сонячної вам подорожі!»

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що телеведуча згадала про свою першу роботу.

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