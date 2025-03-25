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Вона не те що провалена — вона відсутня: офіцер про мотивацію воювати під час перемир’я

14:24 26 березня 2025
Вона не те що провалена&nbsp;— вона відсутня: офіцер про мотивацію воювати під час перемир'я

Інформаційний фон навколо процесу перемовин і наближення перемир'я має негативний вплив на військових. На всіх — навіть на найбільш мотивованих бійців. Так вважає підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

«Очевидно, що в якомусь вигляді (поки взагалі неясно в якому) перемирʼя буде. Але весь цей інформаційний фон, який ми бачимо навколо процесу переговорів, дуже впливає навіть на найбільш мотивованого бійця», — сказав він.

За словами офіцера, впливає він на ініціативу, силу та енергію воювати. Не всі у війську добровольці, часто людям і так досить складно знайти в собі сили боротись.

«Але ця ситуація має негативний вплив і на добровольців, — додає він. - Як мінімум, коли бачиш, що майже всі новини присвячені обговоренню майбутнього перемирʼя, а на фронті спостерігаєш геть іншу картину — це не може не зай***вати».

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На думку Жоріна, комунікаційна стратегія держави, мотиваційна робота з населенням та з військовими зараз важлива як ніколи.

«Але інформаційна робота у нас не те що провалена — вона відсутня», — зауважив боєць.

Нагадаємо, в той час як в Ер-Ріяді йшли переговори американської та російської делегацій щодо припинення вогню, в українських містах гасили пожежі після атаки ворожих дронів.

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