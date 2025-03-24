Козерогам — «Колесо Фортуни» і несподіванка, а Дівам — «Сімка Меч» і обережність: Таро-прогноз на 25 березня
Фахівці з ворожіння на картах Таро склали прогноз на 25 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти дають людям важливі підказки про майбутні події, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Колесо Фортуни
На Козерогів чекають несподівані повороти долі. Можливо їм доведеться зробити важливий вибір, який вплине на все подальше життя.
ВОДОЛІЙ — Смерть
Водоліям доведеться пережити трансформацію та розставання з чимось або кимось. Не варто боятись змін, оскільки вони відкриють нові можливості.
РИБИ — Туз Мечів
Риб відвідають нові ідеї. Можливо, їм вдасться знайти вирішення наболілої проблеми. Потрібно довіритися своєму розуму та діяти рішуче.
ОВЕН — П'ятірка Жезлів
Овнам доведеться обстоювати свої позиції. Їм важливо зберігати впевненість у собі і не вступати у конфлікти без потреби.
ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця
Тельцям варто дослухатися до своєї інтуїції. Не потрібно втручатися у події, що відбуваються, без крайньої необхідності і не варто намагатися насильно змінити ситуацію.
БЛИЗНЮКИ — Місяць
Близнюки можуть зіткнутися з ілюзіями. Важливо бути обережними та не довіряти всьому, що доводиться чути. День підходить для аналізу та роздумів.
РАК — Мир
На Раків чекає завершення важливого життєвого етапу. Їм необхідно рухатися далі та виходити із зони комфорту.
ЛЕВ — Паж Кубків
На Левів чекає день, наповнений натхненням та приємними подіями. Їм важливо дослухатися до своїх почуттів та дозволити собі трохи розслабитись.
ДІВА — Сімка Мечів
Дівам слід бути обережними. Не варто довіряти всім поспіль. Потрібно виявити обачність та стратегічне мислення.
ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів
Терезам необхідно відпочити і відновити сили. Їм варто зробити перепочинок, переглянути свій ритм життя та набратися енергії.
СКОРПІОН — Закохані
На Скорпіонів чекає день, наповнений любов'ю та гармонією. Їм, можливо, доведеться зробити важливий вибір. Варто дослухатися до свого серця.
СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв
Стрільцям варто звернути увагу на фінансову сферу. Варто пам'ятати, що сьогодні не найкращий час для ризикованих вкладень і подумати про довгострокові перспективи.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на 25 березня для всіх знаків Зодіаку.
Фото: pixabay.com675
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