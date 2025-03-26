Смакота така, що «за вуха не відтягнеш»: український красень-кулінар поділився рецептом дуже смачної паски

Кулінар Іван, який розповів, як смачно замаринувати оселедець, вже готується до Великодня. Хлопець поділився простим рецептом недорогих пасок.

Він запропонував повторити цей рецепт чудової випічки, адже виходить «така смакота, що за вуха не відтягнеш».

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Інгредієнти:

500 г — борошно

150 мл — молоко

2 шт — жовток

100 г — вершкове масло

35 г — сметана (20%)

35 г — дріжджі (живі)

10 г — ванільний цукор

1 ч/л — розпушувач

дрібка солі

150 г — цукор

Глазур:

50 г — цукор

1 шт — яєчний білок

1 сл\л — лимонний сік.

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Приготування:

Спочатку приготувати опару. Для цього 2 жовтки збити з цукром, додати тепле молоко, перемішати.

Додати до суміші живі дріжджі, ванільний цукор й знов перемішати.

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Додати 4 столові ложки борошна й добре перемішати.

Опару накрити рушником або харчовою плівкою й залишити на 20 хвилин у теплому місці.

До опари додати вершкове масло, сметану й перемішати.

У борошно додати розпушувач й дрібку солі для балансу смаку. Перемішати.

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З'єднати опару з борошном. Додати 25 г борошна.

Замішати тісто. Мішати потрібно 10−15 хвилин. Тісто має бути еластичне й глянцеве.

Якщо борошно буде липнути до рук, потрібно в процесі замішування користатися олією.

Залишити тісто під харчовою плівкою на ферментацію. Тісто має збільшитися у розмірі у 2 або у 3 рази.

Готове тісто поділити на порції й викласти у форми для пасок.

Залишити тісто у формах на годину, щоб воно підійшло.

Коли час ферментації минув, паски поставити у нагріту до 180 градусів духовку. Випікати 40−45 хвилин.

Готові паски занурити у глазур й прикрасити.

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