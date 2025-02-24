Гуцульська «саламаха»: скромний кулінар-красень Іван розповів, як замаринувати смачно оселедець

Кулінар Іван, який нещодавно готував шакшуку, розповів, як замаринувати оселедець, щоб він був смачним й сподобався навіть прискіпливим гурманам.

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«Сьогодні я завітав до гуцульської ґаздині (господині), пані Світлани, і привіз із собою рецепт маринованого оселедця. Я поділюся з вами простим і веселим рецептом маринування оселедця, а також спробую унікальну страву від пані Світлани — картоплю з гуцульською саламахою. Дізнаєтесь, що таке саламаха та як її приготувати вдома», — розповів Іван.

Для оселедця:

Філе оселедця — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Сіль, перець — за смаком

Оцет — 20г

Олія 50г

Зелень 10г

Для саламахи:

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Часник — 2−3 зубчики

Олія — 2−3 ст. ложки

Сіль, перець — за смаком

Відварена картопля в мундирі — 1−3 шт.

Приготування:

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Філе оселедця порізати.

Цукор розчинити в оцті, покласти туди кусочки оселедця й залишити на деякий час.

Цибулю порізати півкільцями, додати до оселедця й трохи посолити та поперчити.

Додати до оселедця трохи олії й гарно все перемішати.

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Залишити оселедець приблизно на 40 хвилин у холодильнику.

Після цього його можна його буде куштувати.

Подавати оселедець можна з петрушкою або кропом.

За словами Івана, в господині, яка його запросила, він дізнався, що таке саламаха.

Пані Світлана розповіла, що гуцульська саламаха — це соус з олії, солі та часнику.

До саламахи потрібно добре вимити картоплю й не чистити, а відварити її у «мундирах» (в лушпинні). Потім цю картоплю їсти з саламахою та оселедцем.

Нагадаємо, ще одна фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом смачного супу від своєї свекрухи.

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