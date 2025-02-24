Гуцульська «саламаха»: скромний кулінар-красень Іван розповів, як замаринувати смачно оселедець
Кулінар Іван, який нещодавно готував шакшуку, розповів, як замаринувати оселедець, щоб він був смачним й сподобався навіть прискіпливим гурманам.
«Сьогодні я завітав до гуцульської ґаздині (господині), пані Світлани, і привіз із собою рецепт маринованого оселедця. Я поділюся з вами простим і веселим рецептом маринування оселедця, а також спробую унікальну страву від пані Світлани — картоплю з гуцульською саламахою. Дізнаєтесь, що таке саламаха та як її приготувати вдома», — розповів Іван.
Для оселедця:
Філе оселедця — 2 шт.
Цибуля — 1 шт.
Сіль, перець — за смаком
Оцет — 20г
Олія 50г
Зелень 10г
Для саламахи:
Часник — 2−3 зубчики
Олія — 2−3 ст. ложки
Сіль, перець — за смаком
Відварена картопля в мундирі — 1−3 шт.
Приготування:
Філе оселедця порізати.
Цукор розчинити в оцті, покласти туди кусочки оселедця й залишити на деякий час.
Цибулю порізати півкільцями, додати до оселедця й трохи посолити та поперчити.
Додати до оселедця трохи олії й гарно все перемішати.
Залишити оселедець приблизно на 40 хвилин у холодильнику.
Після цього його можна його буде куштувати.
Подавати оселедець можна з петрушкою або кропом.
За словами Івана, в господині, яка його запросила, він дізнався, що таке саламаха.
Пані Світлана розповіла, що гуцульська саламаха — це соус з олії, солі та часнику.
До саламахи потрібно добре вимити картоплю й не чистити, а відварити її у «мундирах» (в лушпинні). Потім цю картоплю їсти з саламахою та оселедцем.
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